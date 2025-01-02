政院通過大南方新矽谷方案 串聯南部半導體S廊帶

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（中央社記者賴于榛台北2日電）行政院會今天通過「大南方新矽谷推動方案」，預計以台南沙崙為起點，在嘉義、台南、高雄、屏東規劃建置科學園區與科技產業園區，串聯半導體S廊帶，力拚台灣進入AI應用時代，並要同步完善供水、供電、醫療、交通與文化設施等配套。

行政院長卓榮泰日前主持行政院經濟發展委員會，拍板6大區域產業與生活圈，北北基宜被規劃為首都圈黃金廊帶、桃竹苗則是桃竹苗大矽谷、中彰投雲為精密智慧新核心、嘉南高屏是大南方新矽谷、宜花東屏南則為東部慢活城鄉、金馬澎規劃為低碳樂活離島。

行政院會今天則通過「大南方新矽谷推動方案」，透過擴算力、引人才、鏈場域、展應用4項策略，以台南沙崙為起點，在嘉義、台南、高雄、屏東規劃建置科學園區與科技產業園區，串聯半導體S廊帶。

根據方案，預計透過公私協力建置高算力、巨量儲存與AI應用的研發環境，促進AI技術的創新擴散，透過沙崙資安基地、晶片暨系統整合服務平台、化合物半導體科技人才訓練基地等，進行中小企業AI人才培訓及應用普及。

另外，方案也要求各部會一併協助配套措施，包含供水、供電、交通運輸路網、產業人口居住、員工子女教育、醫療資源、淨零轉型、人力及人才培育、文化設施等，像是供水部分必須擴大區域用水調度、增加再生水供應，供電則將以擴充電廠機組、提升輸變電設備等因應。

擴大公共化教保服務部分，預計針對新興人口成長地區推出新建校舍及增班計畫，也會提供雙語教育環境及海外攬才專班、辦理教育轉銜課程；醫療資源部分，目前南部地區主要大型醫院共計54處，未來預計新設6處醫院。

（行政院提供）

國科會副主委蘇振綱指出，希望所有配套措施配合，能吸引重視人才的國際與國內大廠到南部設立研發中心，至於供水部分，會加強回收資源水的利用，也會透過南方珍珠串計畫，串聯南部水庫，加強供水韌性；而台灣區域電網串聯，電力將透過調配方式處理，搭配光電等綠能，以及業者深度節能措施，供電應該是沒有問題。

行政院發言人李慧芝主持政院會後記者會時轉述，卓榮泰會中說，大南方新矽谷推動方案除持續發揮南部既有的半導體、生技醫材、精密機械、光電綠能等產業的國際優勢之外，未來也會加上無人機、太空產業，以及智慧農業，期盼從AI技術研發能力，到系統開發能力全面升級，讓台灣進入AI應用的時代，帶動百工百業數位及淨零雙軸轉型。

卓榮泰表示，創新驅動的目的是為普惠大眾，打造更完整的大南方區域產業聚落及生活圈，請各部會逐步推動、落實執行，促進南北區域平衡，達成均衡台灣、韌性台灣及健康台灣的目標。（編輯：林興盟）1140102

（行政院提供）

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