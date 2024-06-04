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輝達攜手鴻海高雄建AI先進算力中心 估2026年完工

2024/6/4 13:07（6/4 14:10 更新）
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輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（中）4日在2024台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）參訪鴻佰攤位，與鴻海董事長劉揚偉（右）互動、喊話。中央社記者翁睿坤攝 113年6月4日
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（中）4日在2024台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）參訪鴻佰攤位，與鴻海董事長劉揚偉（右）互動、喊話。中央社記者翁睿坤攝 113年6月4日
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（中央社記者鍾榮峰台北4日電）鴻海今天宣布，將攜手輝達（NVIDIA）在台灣高雄建置以超級晶片GB200伺服器為核心的先進算力中心，總計共64櫃、4608顆中央處理器（CPU），預計2026年完工。同時，鴻海旗下鴻華先進高雄橋頭新廠，也將成為集團指標性AI工廠之一。

鴻海今天透過新聞稿指出，將攜手輝達以人工智慧晶片GB200伺服器為核心，在台灣高雄建置先進算力中心，驅動集團智慧製造、智慧EV、智慧城市三大平台。

鴻海表示，作為輝達在AI伺服器的最大供應商，也是最重要的合作夥伴，雙方也將持續深化在AI、電動車、智慧工廠、機器人、智慧城市等多領域合作。

鴻海董事長劉揚偉指出，鴻海將攜手輝達在高雄軟體園區建置，以超級晶片GB200伺服器為核心的先進算力中心，總計共64櫃、4608顆中央處理器（CPU），預計2026年完工。

劉揚偉說，藉由輝達AI技術，驅動鴻海三大平台服務，雙方也將持續深化在AI、電動車、智慧工廠、機器人、智慧城市等多領域合作。

鴻海說明，在高雄建立先進運算中心，將運用輝達的AI、數位孿生（Digital Twin）和機器人平台，推動技術創新，雙方將以Omniverse創建數位孿生應用，陸續導入智慧製造、智慧電動車、智慧城市平台。

首先，在智慧製造平台，鴻海表示，透過生產線規劃，涵蓋既有AI伺服器產品製造、電動車組裝廠，並透過影像辨識技術，結合集團協同產線運作。

鴻海指出，旗下鴻華先進高雄橋頭新廠，將成為集團指標性AI工廠之一，結合數位孿生導入雲端互聯技術、虛實產線協同運作及數位即時監控，確保生產品質，因應鴻華電動巴士訂單大於產能的市場需求。

在智慧電動車，鴻海表示，與輝達合作的電動車先進駕駛輔助系統（ADAS）平台也具初步成果，未來會應用在未來鴻海設計車款，同時鴻海也正和歐美傳統車廠洽談專案中。

此外針對輝達新一代晶片，鴻海和輝達共同規劃「艙駕合一」的智慧出行方案。（編輯：林淑媛）1130604

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#鴻海
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