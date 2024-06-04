黃仁勳打趣設計中心新址要看夜市 期待打造台灣總部

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（中央社記者江明晏台北4日電）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天參訪台北國際電腦展，媒體詢問輝達將於未來5年打造的設計中心，會在台南、高雄或台北，他笑問「哪個縣市的夜市最好」；他還加碼，期待在台灣找到一個好的地點，以便為輝達員工建造一個美麗的總部。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天在9時40分左右抵達台北國際電腦展，以雲達科技為逛展起點，吸引現場大批媒體駐守。

他受訪表示，很高興回到台北國際電腦展，今年是非常特別的一年，因為這是運算新時代的開始，台灣是許多世界上偉大的電腦技術公司的所在地，包括半導體大廠台積電、封裝大廠矽品、系統製造商如廣達、富士康、緯創、英業達、技嘉、華碩、微星等令人驚嘆的公司，「AI的新開始，將為全台灣的企業創造巨大的機會」。

黃仁勳3日晚間宴請輝達員工並提到，未來5年要在台灣設立一個很大的設計中心，至少會僱用千名工程師。

媒體今天詢問他，輝達未來5年預計打造的中心會落腳何處，是否在台南、高雄或台北。黃仁勳笑問，「哪一個縣市的夜市最好呢」，現場媒體回答，「到處都有最好的夜市」。黃仁勳說，所以它們都是選擇。

他也進一步說，台灣是輝達相當大據點，像是台北、新竹等，在接下來的幾年裡，輝達將建造一座新工廠，可以聘用至少千名工程師，包括晶片設計師、系統設計師、軟體工程師、AI研究人員，輝達也有一個優秀的AI研究實驗室，與台灣的大學合作，並進行一些開創性的研究。

他也強調，台灣有大量受過良好教育的研究人員、優秀的工程師、偉大的技術、優秀的職業道德和偉大的精神，「這是一個很棒的地方」，因此期待在台灣擴展，非常期待找到一個好的地點，可為輝達員工建造美麗的總部。

也有媒體詢問，總統賴清德目前也在現場，是否會會面，黃仁輝表示，「我不知道，但我正在和你們（媒體）一起度過時光，這樣很好」。

媒體提問，對於台灣地區緊張局勢有何看法，是否需要擔心，黃仁勳回應，近30年來，輝達一直在台灣從事技術、工程和業務，將繼續這樣做，這裡有豐富偉大的工程和技術、很多合作夥伴，所以輝達將繼續這樣做，「我們正在台灣投資」。

他表示，輝達發明一種新的計算方式，但花20年時間才實現這個目標，這次訪台目的是希望團結與台灣生態系統合作，準備幫助世界建立基於加速運算的新一代運算基礎設施。

他也提到，AI就像200年前的電力一樣，「它是看不見的，但它是有價值的」，將為每個產業製造智慧，輝達正在建造AI工廠，但隨後也會把AI用於台灣電子廠。

至於AI未來是否會面臨挑戰，他表示，關於實體AI機器人，這項技術是可想像的，完成科學部分的發明後，工程仍需要幾年時間，整體甚至需要幾十年後才能完善，且必須在安全和政策方面開展工作，確保社會安全的方式前進。

另外，輝達對「數位人類」的研究，似乎讓人類更接近AGI（通用人工智慧），黃仁勳表示，定義AGI非常重要，如果是指參與一系列入學測試，相信5年之內，大型語言模型和AI將能夠在那些測試，取得與人類一樣有競爭力的好結果。（編輯：潘羿菁）1130604