黃仁勳：輝達會研發ASIC 不擔心AI應用耗能

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（中央社記者鍾榮峰台北4日電）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天下午透露，輝達仍會自行開發特殊應用晶片（ASIC），他不擔心AI運算應用會影響電力消耗，因為加速運算可節省能耗、生成式AI產生節能影響，以及可在人煙稀少但蘊藏豐富能源的地方設立電廠。

輝達下午在台北南港舉行全球媒體記者會，來自全球超過500位媒體記者齊聚現場，會場外還有電子媒體齊聚守候，陣容龐大。

媒體問及輝達是否有意自行開發ASIC晶片，黃仁勳回應是，也說希望藉此擴大客戶群。

媒體問是否擔心AI運算影響電力需求，在能源政策上有何建議，對此黃仁勳表示不擔心，主要是AI晶片採用加速運算技術，可節省能耗，他持續重申「買愈多、省愈多」。

其次黃仁勳指出，加速運算不僅只是訓練AI應用，而是透過生成式AI應用不斷地產生影響，這也可更省能源。

再者，黃仁勳表示，「AI不會管在哪裡上學」，全球仍有地方人煙稀少、但是蘊藏豐富的能源，他期盼可以在當地設立電廠或是訓練生成式AI的資料中心，這樣可以把訓練後的模型放在靠近市場的地方，有效使用土地資源。（編輯：翟思嘉）1130604