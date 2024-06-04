黃仁勳：輝達要在台設第2個AI超級電腦中心
2024/6/4 16:01（6/4 17:30 更新）
（中央社記者鍾榮峰台北4日電）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天下午證實，將在台灣設立第2個類似Taipei-1的人工智慧AI超級電腦中心，不過地點還未確定。
輝達下午在台北南港展覽館舉行全球媒體記者會，來自全球超過500位媒體記者齊聚現場，會場外還有電子媒體齊聚守候，陣容龐大。
黃仁勳在記者會現場回答問題證實，輝達將在台灣設立第2個類似在高雄Taipei-1的AI超級電腦中心，不過地點仍未確定。
外媒提問輝達採用AI晶片所需高效能記憶體（HBM）進展，黃仁勳表示，輝達持續與記憶體大廠包括SK海力士（SK Hynix）、美光（Micron）與三星（Samsung）合作。
黃仁勳中午在台北國際電腦展（COMPUTEX）鴻海旗下鴻佰展區表示，台灣最大的AI超級電腦中心就是在高雄，輝達規劃在高雄擴大AI超級電腦Taipei-1的運算規模。（編輯：張良知）1130604
延伸閱讀黃仁勳COMPUTEX主題演講6大重點：Rubin、數位人類、AI機器人工廠輝達攜手鴻海高雄建AI先進算力中心 估2026年完工黃仁勳：將在台再募千名工程師 台灣生態系獨一無二黃仁勳演講背板感謝合作夥伴 台灣17所大學入列攜手輝達共推AI
- 2024/06/04 16:47
- 2024/06/04 16:30
- 黃仁勳：輝達要在台設第2個AI超級電腦中心2024/06/04 16:01
- 2024/06/04 15:49
- 2024/06/04 15:22
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
魏哲家：台積電每顆晶粒最便宜 有空間往上