吳誠文：輝達超微來台投資 盼對方建置算力與台互利

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（中央社記者張璦台北5日電）國科會主委吳誠文今天表示，有與輝達、超微等國際大廠交流，對方申請台灣政府補助，要在台成立研發中心，「提供補助給你，也希望你在台灣的貢獻大一點」，他盼對方投資算力、架構超級電腦，讓台灣運用，形成互利。

立法院教育及文化委員會今天邀請吳誠文、數位發展部列席，就「人工智慧（AI）推動現況與未來方向」進行專題報告，並備質詢。

吳誠文會後受訪表示，輝達（NVIDIA）、超微（AMD）2間公司都有跟他交流過，這些業者已申請台灣政府的補助，要在台成立研發中心，當然對國內產業有很大的幫助，「我們非常感謝」 ，而台灣政府對這2家公司也有所期待，「提供補助給你，也希望你在台灣的貢獻能夠大一點」。

吳誠文說，台灣資源相當有限，希望輝達、超微等外商來台，不是要跟台灣的產業競爭市場、人才、電力、土地，因此國科會鼓勵這些業者自己要投資算力、架構超級電腦，讓台灣可運用這些算力，同時盼外商引進系統應用研發人員，與台灣半導體製造、AI研發人員合作推廣應用。

吳誠文進一步說明，輝達要建置新的超級電腦，「應該是落在明年」，所以今年要先決定地點在哪，這要考量到各地方政府現狀、產業現況，以及基礎建設與電力等，只要廠商認為有合適的地點，國科會一定會盡量協助。

超微方面，吳誠文說，「AMD的研發中心，現在在討論當中，我相信它也會接受我們的建議，也會來投資」；同時，他相信超微也可能在台灣建置算力。

吳誠文指出，總統賴清德強調台灣均衡發展，包含產業與地區之間的衡平，後續會協調經濟部、數發部、教育部等部會，將AI鏈結到傳統產業，加速進行產業智慧化，其實這方面也會用到國際大廠的產品，國際大廠CPU、GPU等產品也是台灣電子廠商為其製造，所以台灣產業與外商是互利的。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日來台參加台北國際電腦展（COMPUTEX），並證實將在台灣設立第2個類似Taipei-1的人工智慧AI超級電腦中心，不過地點還未確定。吳誠文今天回應立委質詢時透露，輝達宣布再投資台灣，甚至可能捐贈一部分算力給學術界。（編輯：楊凱翔）1130605