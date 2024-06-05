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輝達新研發中心落腳高雄？經長：花若盛開蝴蝶自來

2024/6/5 13:37（6/5 13:48 更新）
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經濟部長郭智輝。（中央社檔案照片）
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（中央社記者劉千綾台北5日電）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨天透露將在台灣建置新的研發中心，民進黨立委林岱樺詢問是否落腳高雄，經濟部長郭智輝表示，「他（輝達）應該會選擇妳（林岱樺）想要他去的地方」。不過郭智輝也強調，「花若盛開，蝴蝶自來」，如果在地條件好，自然會吸引業者進駐。

黃仁勳昨天在全球記者會上說明，輝達將在台灣著手建置一座新的研發中心（R&D center），在台灣有數百名員工，以及AI研究團隊，正在物色大片土地，接下來可以為員工打造一棟很漂亮的建築物。未來數年也將擴展在台灣的Taipei-1 AI超級電腦中心。

郭智輝今天出席立法院經濟委員會報告業務概況，並接受質詢，朝野多位立委關切輝達加碼投資落腳何處。

民進黨林岱樺詢問，高雄有一條龍的石化產業供應鏈，投資環境完善，是否支持輝達第2座研發中心落腳高雄。

郭智輝透露，「他（輝達）應該會選擇妳（林岱樺）想要他去的地方」。

國民黨立委鄭正鈐立即追問郭智輝，是否暗示輝達總部、算力中心或是研發中心將落腳在高雄。郭智輝回應，「沒有聽到輝達說要落腳高雄，但我大概感覺是這樣。」

民進黨立委賴瑞隆、邱志偉接力詢問郭智輝是否會促成輝達加碼投資落腳高雄。

郭智輝表示，對於是否選擇南部、或是高雄設置數據中心，輝達應會充分評估，水、電和人才都是考量重點，「花若盛開，蝴蝶自來」，如果在地條件非常好，自然會吸引業者進駐。

高雄水電供應方面，台電董事長曾文生表示，高雄有3個電廠；台水董事長李嘉榮表示，會全力以赴。（編輯：潘羿菁）1130605

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