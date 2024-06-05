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輝達：AI工廠是重要基礎建設 與台灣夥伴一起打造

2024/6/5 11:44
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（中央社記者鍾榮峰台北5日電）台北國際電腦展持續登場，輝達（NVIDIA）解決方案架構和工程副總裁韓密爾頓（Marc Hamilton）演講表示，AI工廠是重要基礎建設，輝達AI工廠超級晶片平台由台積電製造，AI工廠核心GB200 NVL72高階伺服器，也由台灣供應鏈夥伴一起打造。

台北國際電腦展（COMPUTEX）今天上午舉行生成式AI新賽局論壇，韓密爾頓受邀出席演講，他表示，輝達的企業文化是「喜歡做不喜歡說」，用簡潔有力的詞句說明團隊正在作哪些事。

談到AI工廠，韓密爾頓提到，幾個月前某天，他收到執行長黃仁勳的電郵，黃仁勳期許自身團隊正在進行IBTG的重要工作，IBTG意指「打造基礎建設、訓練後向前行」（Infra Build Train Go），韓密爾頓說，AI工廠是AI產業的重要基礎建設。

韓密爾頓表示，AI工廠不只是整合多顆繪圖處理器（GPU），而是打造整體工廠，這需要完備的生態系與夥伴一起合作，AI工廠透過訓練各種AI模型，藉此運作AI模組，讓AI應用奔放前行。

他說，AI工廠不僅只是一般的資料中心或是雲端中心，而是AI運算中心，這不是GPU或是GPU為核心的伺服器組合而已，AI工廠是端到端的解決方案。

談到合作夥伴，韓密爾頓表示，輝達的AI超級晶片平台Blackwell，由晶圓代工廠台積電製造，輝達與台積電密切合作，相關晶片應用在AI工廠，加速業者應用效能和獲利能力。他也指出，輝達高階GB200 NVL72伺服器，也是由台灣供應鏈夥伴一起合作。

韓密爾頓指出，輝達不僅打造和銷售AI工廠解決方案，輝達自己也使用AI工廠，他說，輝達早在2016年就打造首座AI工廠方案，在這8年期間，輝達已經在AI工廠領域大幅學習成長，相關經驗也提供給輝達客戶和本身的工程團隊參考運用。（編輯：潘羿菁）1130605

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