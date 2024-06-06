產業迎AI浪潮 國泰投信：打亂台股淡旺季節奏

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（中央社記者曾仁凱台北6日電）人工智慧（AI）成為產業主流，國泰投信董事長張錫認為，這將打亂台股淡旺季節奏，過去第3季是傳統旺季，他擔心今年旺季效應恐不如預期；反觀輝達（NVIDIA）新一代的AI伺服器GB200預計第4季開始出貨，有望帶領台股衝上今年高點。

國泰投信今天舉行2024下半年投資展望記者會，張錫分析，以前台灣是靠蘋果在撐，第2季是淡季，第3季因為iPhone手機要大量出貨，以趕上年終採購旺季，因此第3季也是台股的旺季。

但在AI當道的趨勢下，產業節奏跟著轉變。原本第2季淡季，現在靠著輝達的GTC AI大會，以及正在舉行的台北國際電腦展（COMPUTEX），把AI的夢又築起來，台股第2季又創新高，已經要直逼22000點。

張錫提醒，漲多就是最大的利空，他預期第3季台股將修正，一方面漲多回檔，另外現在蘋果成長動能不像以前，可能撐不住第3季的旺季行情。

張錫認為，AI是長線大趨勢，以棒球賽比擬，現在可能才打到1、2局，NVIDIA執行長黃仁勳已經喊出，未來AI產業規模可能超過驚人的100兆美元，第3季修正反而有利走更長的路，他重申台股今年高點落在第4季的看法不變。

他說，輝達最新的AI晶片Blackwell及配套的GB200伺服器，都預計會在第4季開始出貨，有望帶旺台股今年第4季及明年的行情。

至於第4季美國大選，張錫認為這確實是個變數，不管川普或拜登當選，可能影響能源政策或降稅政策等；但AI是大趨勢，是剛性需求，不管誰當選，AI受影響不大。他看好輝達、台積電將強者恆強，而費城半導體指數串連整個AI產業鏈的最精華，將是未來最重要的觀察指標。（編輯：張良知）1130606