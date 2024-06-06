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AI浪潮推升台積電衝894元創高 今年市值增7.8兆元

2024/6/6 18:28
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（中央社記者張建中台北6日電）AI浪潮風起雲湧，龐大商機成為兵家必爭之地，輝達及台積電為市場公認最大受惠者，股價同創新高，輝達市值衝破3兆美元，超越蘋果，成為全球第2；台積電市值突破23兆元，今年來大增7.8兆元。

人工智慧（AI）應用百花齊放，驅動AI晶片龍頭輝達營運高度成長，股價在投資人踴躍搶進下不斷創高，5日收在1224.4美元，市值攀高至3.01兆美元，超越蘋果（Apple），躍居全球第2，僅次於微軟（Microsoft）的3.15兆美元。

晶圓代工龍頭台積電製程技術領先全世界，囊括全球逾6成晶圓代工市場，尤其在當紅的AI領域市占率更高達9成，輝達、超微（AMD）、英特爾（Intel）、高通（Qualcomm）產品都是由台積電生產，外資看好台積電應可順利執行「銷售價值」策略，達成毛利率53%的目標。

在漲價題材激勵下，台積電股價表現強勁，今天收在894元，創新天價，市值達23.18兆元；今年來股價勁揚301元，市值暴增7.8兆元。

隨著台積電股價高漲，魏哲家身價水漲船高，達57.14億元；國發基金持有台積電16.537億股，市值達1.47兆元。

台積電創辦人張忠謀退休後若未釋股，持股市值可達1117.5億元；甫退休的台積電前董事長劉德音持股市值約115.44億元。（編輯：張均懋）1130606

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