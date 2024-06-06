台積電喊衝 台股大漲417點攻上21900點創新高

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（中央社記者吳家豪台北6日電）台積電今天盤中衝899元、漲逾5%，寫下歷史新天價，激勵台股開高走揚，盤中創21970.63點新紀錄，終場收在21902.70點，改寫收盤新高，上漲417.82點，漲幅1.94%，成交值新台幣4760.38億元。

在台積電拉抬下，電子類股指數今天漲幅達到2.62%，成交比重逾61%。金融類股指數走揚1.28%，航運類股指數上漲3.34%。

晶圓代工廠台積電5日宣布實施庫藏股，並有意調漲價格，吸引買盤進場，今天終場股價上漲4.68%，收在894元，成交量高達6.26萬張。

輝達（NVIDIA）概念股聯發科盤中最高達1300元，終場收1290元，漲幅4.88%；鴻海上揚1.14%，以177.5元作收。

人工智慧（AI）族群開高後漲勢收斂，廣達收279.5元，上漲1.08%；緯創收平盤112元；英業達翻黑下跌0.37%，收53.7元。

上海出口集裝箱運價指數（SCFI）持續上漲，航運族群成為盤面焦點，貨櫃股帶量上漲，萬海飆漲停96.8元，陽明收漲4.1%，長榮漲幅達2.3%。中櫃同步亮燈漲停，收45.2元。

華南投顧董事長儲祥生接受中央社記者電訪分析，今天台積電獨強，AI類股漲勢收斂，盤面下跌股票家數多於上漲家數，台積電走得太快，未必是好事，要留意沒看到實質獲利卻因為題材而大漲的股票。（編輯：楊蘭軒）1130606