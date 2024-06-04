魏哲家：台積電技術領先 到目前為止沒人可以競爭

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（中央社記者張建中新竹4日電）台積電新任董事長魏哲家今天與媒體交流，談到台積電競爭與前景，他直言，台積電技術領先同業，占據有利位置，到目前沒有人可以競爭，會繼續保持優勢，持續進步技術，永遠不會停下來。至於產能規劃，他說，台灣優先，第2也是台灣，第3還是台灣。

台積電今天舉行股東常會，隨後召開董事會改選，台積電總裁 魏哲家 魏哲家小檔案 生日：1953年

經歷：

台積電董事長

台積電總裁

台灣半導體產業協會（TSIA）第十一屆理事長

台積電董事長 台積電總裁 台灣半導體產業協會（TSIA）第十一屆理事長 學歷：

美國耶魯大學電機工程博士

國立交通大學電機工程學系碩士

國立交通大學電機工程學系學士 看更多 關閉 接任董事長後與媒體交流時表示，台積電與競爭者不同之處在於，台積電每年技術都會進步，比如明年的3奈米製程技術會比今年的好，後年的又會比明年好，因為台積電是技術公司，永遠不會停下來，30幾年來忠實執行這樣策略。

魏哲家說，台積電技術領先無庸置疑，人工智慧（AI）相關產品都是由台積電生產，全世界只有1家大半導體公司還不是台積電客戶，其他都是台積電的客戶。他強調，台積電重來不怕競爭，永遠都在贏的那邊，不過不會「忘了我是誰」。

不過他也強調，台積電技術領先同業，占據有利位置，到目前沒有人可以競爭，會繼續保持這樣優勢。

至於產能規劃部分，魏哲家表示，台灣優先，第2也是台灣，第3還是台灣。（編輯：潘羿菁）1130604