劉德音：台積電今年大成長 AI驅動未來成長具信心

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（中央社記者張建中新竹4日電）台積電今天召開股東常會，這是將退休的董事長劉德音最後一次主持股東會。他表示，在去年基期較低的狀況下，台積電今年又將是大大成長的一年；人工智慧應用帶動先進半導體需求，是台積電強項，對於未來幾年成長深具信心。

劉德音與台積電總裁魏哲家等一同進入會場，現場隨即響起熱烈掌聲，劉德音也揮手回應。他說，今年以來謝謝股東的大力支持，使得台積電股價相對強勢，今天將討論公司近況與未來，也要決定下屆董事名單。

劉德音表示，台積電今年又將是大大成長一年，這是在去年基期較低狀況之下。他說，看到全球人工智慧伺服器建置工廠持續升高，人工智慧應用帶動先進半導體需求，正是台積電技術和製造方面的強項，使得對於未來幾年成長深具信心。

他說，今天的台積電是半導體界公認技術領先的公司，不會以此自滿，相反會加速研發投入，人工智慧應用需要運算力仍遠遠無法滿足。

在全球製造布局方面，劉德音表示，台積電正在積極努力中，不論在美國、日本或德國，必須用新的方法，在新的地方、新的社會文化中，建立台積電新的製造基地，當然知道會面對不少挑戰，但都在學習且一一克服中，這也是台積電世界各地客戶對台積電高度信任的原因。

劉德音說，台積電會持續追求技術領先、製造卓越和客戶信任，並強化公司治理，不變目標是為股東創造最大價值。（編輯：楊蘭軒）1130604