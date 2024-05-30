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台積電熊本廠效應 經長：規劃赴九州設半導體工業區

2024/5/30 18:52（5/30 19:27 更新）
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圖為台積電熊本廠外觀。（看完整報導）
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（中央社記者劉千綾、曾智怡台北30日電）瞄準台積電熊本廠效應，經濟部長郭智輝今天表示，規劃在日本九州設立半導體工業區，協助台灣供應鏈廠商就近服務台積電與日本客戶，目前已緊鑼密鼓籌備中，未來也將提供海外單一窗口服務，加速台廠海外設廠速度。

郭智輝今天率3位次長陳正祺、林全能、何晉滄以及台電代理董事長曾文生，舉辦媒體見面會，說明經濟部工作重點。

郭智輝表示，接任經濟部長後重點工作主軸包括推動「境外關內」、「境內關外」。首先，境外關內是希望延伸台灣供應鏈，許多業者已前往菲律賓、越南等國布局，因此政府須展現服務業者的態度，協助業者在海外設立產業聚落、工業區，並提供海外單一窗口服務，「讓業者在海外生產時沒有違和感」，加速廠商設廠速度。

此外，瞄準台積電海外設廠效應，郭智輝表示，台積電將在日本九州熊本設晶圓廠，其實九州當地有許多半導體工廠，因此經濟部規劃在日本九州設立半導體供應鏈工業區，協助台灣供應鏈落腳日本，不僅能就近服務台積電，也可以與日本當地廠商建立夥伴關係。

至於九州半導體工業區設置進度，郭智輝說明，現在是整合意見階段，包括產業規模的討論，要用科學還是產業園區模式，後續需要與國科會、國發會討論，配合國家整體發展計畫，目前已緊鑼密鼓籌備中，「希望可以快一點落實」。

此外，在境內關外方面，郭智輝表示，希望發揮台灣食衣育樂產業優勢，吸引鄰國觀光客來台消費，把世界帶進台灣。他說，由於日本、韓國、菲律賓和越南等國旅客來台航程僅約3小時左右，總計有4億多人口，若能吸引這些國家觀光客來台，可擴大台灣內需市場。

具體措施方面，根據經濟部規劃，輔導國內具潛力或引進國外星級餐廳，由目前累積241顆星，4年內增加至500顆星，並搭配商圈、市場等配套，吸引更多國際觀光客。郭智輝表示，國際觀光客來台可刺激高額消費，不僅能增加業者利潤，也可進一步將收益回饋給員工。

郭智輝表示，下週登場的台北國際電腦展（COMPUTEX）是資通訊產業重要平台，透過其他產業展覽也可邀請國際買主來台，進一步帶動國內美食、商品等消費，但是台灣食衣育樂等商品國際能見度較低，規劃透過提供優惠條件等誘因，邀請世界前百大的廠商來台設立據點，包括化妝品、生活用品相關廠商。

他說，未來將推動亞洲地區的時裝秀，讓國際觀光客來台除了觀賞表演、吃美食、購物外，還能搭配台灣醫美產業優勢、享受相關服務，目標在1、2年內提升國內服務產業價值，讓世界各地的人享受到台灣的優質服務。

總統賴清德就職時宣布推動半導體、人工智慧、軍事工業、安全監控、次世代通訊5大信賴產業發展，郭智輝表示，台灣西部產業廊帶聚集AI、半導體、高階ICT等供應鏈，經濟部也規劃在宜蘭、花蓮和台東等東部地區發展大健康產業，規劃透過稅制獎勵吸引國外優質廠商來台，創造更多就業人口，使台灣成為健康、養生的地方。（編輯：林淑媛）1130530

經濟部長郭智輝（中）30日率次長林全能（左）、陳正祺（左2）、何晉滄（右2）及台電代理董事長曾文生（右）等人出席媒體見面會，闡述未來經濟策略並回應媒體提問。中央社記者鄭清元攝　113年5月30日
經濟部長郭智輝（中）30日率次長林全能（左）、陳正祺（左2）、何晉滄（右2）及台電代理董事長曾文生（右）等人出席媒體見面會，闡述未來經濟策略並回應媒體提問。中央社記者鄭清元攝　113年5月30日
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