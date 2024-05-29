經部：若納入AI需求 未來每年用電增幅升至逾3%

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（中央社記者曾智怡台北29日電）因應AI時代來臨、用電劇增趨勢，外界關切未來電力供需情形。經濟部次長林全能表示，每年皆會進行用電需求評估，目前平均用電年增2.7%，若納入AI用電需求，估會高過3%。

立法院教育及文化委員會今天邀請林全能、核安會主委陳東陽列席就「展望全球核能發電趨勢，我國核電廠延役推動現況暨發展新型核能成為永續能源之規劃」進行專題報告並備質詢。

國民黨立委洪孟楷質詢提到，經濟部長郭智輝稱應寬估未來用電成長，尤其是未來3、5年台灣在AI、運算競爭下，勢必要站在領先群。洪孟楷詢問，經濟部對於未來用電需求預測。

林全能表示，每年都有做用電需求評估，事實上，近年已有將AI、半導體用電需求加入評估，每年平均增加用電需求2.7%，若加入AI需求，則估會高過3%。

核三廠1號機將於2024年7月除役，2號機將於2025年5月除役。洪孟楷表示，根據台電官網，目前核電發電占比6.2%，若2025年占比6.2%的核電要退場，煤氣機組火力全開，再生能源又無法達到兩成，以一年用電需求增3%來看，代表台灣未來10年將有3成電力成長，若不能使用核電，「再生能源有辦法在未來10年成長3成嗎。」

他進一步說，且火力電廠開工到完工需6年，政府如何面對能源缺口。林全能回應，潔淨天然氣和再生能源將是主要增加來源。

郭智輝日前指示能源署，因應AI時代來臨，相關運算、伺服器、半導體設廠需求持續增加，應用最嚴苛情境預測未來用電需求，讓電源開發更有餘裕，確保滿足產業需求。（編輯：楊蘭軒）1130529