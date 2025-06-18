民進黨備戰2026 高雄市台南市嘉義縣初選定勝負

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（中央社記者葉素萍台北18日電）民進黨中執會今天通過2026年直轄市長暨縣市長提名特別條例草案，民進黨秘書長林右昌說，現任首長拚連任，由主席徵召；執政2屆屆滿的直轄市長、縣市長，如高雄、台南、嘉義縣，依初選程序，由2026年選對會統籌規劃辦理；至於非執政的直轄市與縣市循提名條例處理。

民進黨今天召開中執會，會中通過民主進步黨2026年直轄市長暨縣市長提名特別條例草案、民主進步黨2026年直轄市議員提名特別條例草案，提交28日全代會討論。

民進黨目前執政有5縣市，高雄市、台南市、嘉義縣、屏東縣、澎湖縣；其中，高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁在2026年執政2任屆滿。

林右昌表示，民進黨是一個有制度、傳統的政黨，這次通過的提名條例也是在2018年跟2022年基礎上提出。

林右昌進一步指出，現任首長若要連任，當然是由黨主席徵召；執政2屆屆滿的直轄市長、縣市長，如高雄市、台南市、嘉義縣，依初選程序，由2026年選舉對策委員會統籌規劃辦理；非執政縣市，則由選對會綜合評估之後，向黨主席提出人選，民調當然也在綜合評估的範圍內。

媒體詢問林右昌是否會在大罷免後，辭去秘書長一職，投入新北市長初選。林右昌說，國家面臨內外挑戰跟危難，不要討論個人，應以國家大義為重。

民進黨有多位中執委欲爭取2026地方首長提名，包括立委陳亭妃、賴瑞隆、林岱樺都表示，這是各派系都有共識的內容，贊同黨中央所定的提名辦法。

賴瑞隆表示，尊重黨中央的整體規劃，黨中央對於整個初選期程有其規劃，最重要還是找出最適合人選、贏得這一場勝利、延續綠色執政品質保證。

林岱樺說，黨內有機制，也有相關充分討論，對於黨最後決定，她都尊重；至於初選時程是否要加快，林岱樺說，黨一定會綜合考量。

陳亭妃今天被媒體問到「應該不會有被做掉的危險？」她說「不會啊，就是初選」。

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另外，2026年直轄市議員提名特別條例草案明訂新人民調有加權，不過，「現任或曾任總統、副總統、立法委員、直轄市長、縣市長、直轄市議員、直轄市升格前之鄉鎮市長及議員、直轄市山地原住民區長之配偶、三親等內親屬，其參選選區與所列公職所屬選區相同或部分重疊者，不列入民調加權範圍。」

林右昌說，直轄市議員基本上是參照過去的提名條例，並沒有特別改變，加權的部分都跟過去一樣，排除的部分則是增加「直轄市升格前的鄉鎮市長及議員」部分，條例草案仍須經過28日全代會通過。（編輯：林興盟）1140618