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賴清德邀派系便當會 有共識新北彰化採初選民調

2025/5/15 18:45
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（中央社記者溫貴香台北15日電）民進黨主席賴清德昨天邀集派系便當會，討論2026年直轄市及縣市長提名，與會人士表示，除了高雄市與台南市將採取初選民調外，昨天會中也達成新北市、彰化縣將採初選民調。此外，台中市不排除徵召立委何欣純。

彰化縣方面，目前民進黨內有4人表態，包含立委黃秀芳、陳素月、彰化市長林世賢以及前市長邱建富。新北市長熱門人選為民進黨秘書長林右昌與立委蘇巧慧。

與會人士表示，民進黨已成立「2026選舉先期策略小組」，由潘孟安擔任召集人，該小組作為中執會的幕僚編組，要提出直轄市長暨縣市長提名特別條例草案、直轄市及縣市議員提名特別條例草案；草案尚在草擬討論階段，尚未提出，因此沒有昨天中執會討論通過這件事情。

黨政人士透露，昨天便當會先討論有幾個縣市要初選，賴清德提出新北市與彰化縣競爭態勢很明顯，有意競逐者都夠資格、條件也不錯，可能要初選；賴清德聆聽並和與會派系代表交換意見。

黨政人士表示，若該縣市沒有競爭者或沒有人表態參選或者表態參選者資格有疑義，就不用辦初選，經過討論，會中有共識新北市、彰化縣會舉辦類似初選，要做民調。

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黨政人士說，直轄市及縣市長提名分為幾類，第一，若無黨內競爭對手，就由現任者競選連任，例如屏東縣長周春米；第二，高雄市、台南市已經兩任屆滿，民進黨在這兩個縣市佔優勢，很自然就是初選。

至於非執政縣市的提名處理原則，黨政人士說，分3種狀況，若該選區有足夠實力與條件的競爭者，要辦類似初選的民調；若只有一人表態參選且沒有爭議，不用辦初選；若現階段沒有適當人選，找到的人才有可能是非黨員、尚未入黨等情況，就要採取徵召。（編輯：謝佳珍）1140515

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