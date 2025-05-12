傳盧秀燕將表態參選黨主席 朱立倫：非常歡迎

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（中央社記者劉冠廷台北12日電）國民黨主席將於今年改選，但時程未定，有媒體報導，台中市長盧秀燕將於罷免國民黨立委投票前，表態參選國民黨主席，對此，朱立倫今天僅表示，很好，非常好，非常歡迎。

全台大罷免二階連署，泛藍立委已進入最後收件階段，有媒體報導，面對黨內面臨滅黨危機，傳出盧秀燕擬在國民黨立委罷免投票前，表態參選國民黨主席。

朱立倫今天上午陪同國民黨立委李彥秀進行街講，他在受訪時，針對盧秀燕可能表態參選黨主席的傳言，僅表示，很好，非常好，非常歡迎。

針對民進黨立法院黨團總召柯建銘昨天說，大罷免至少有31個國民黨立委一定會被罷掉，朱立倫則表示，柯建銘是最大的亂源，也是造成台灣民主傷害的主要殺手之一，照柯建銘的邏輯，就是只要在野黨都罷掉，就可以達到總統賴清德全面獨裁的目標。

朱立倫說，他不相信全世界有任何一個民主國家，會照著一個獨裁者、民主殺手的想法去運行，他表示，最後民眾一定會站出來，投下不同意罷免票，要讓創下台灣民主之恥的大罷免鎩羽而歸。

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朱立倫也說，柯建銘的邏輯清楚告訴大家，只要民進黨能罷免一些國民黨的立委，成為立法院的多數，就要把所有原來通過福國利民的法案全部推翻掉。

朱立倫認為，不管是沒收所有勞工的5天假，或者是沒收各地方政府因財劃法增加的預算，或是警消提升的退休金，都會被沒收、被翻案，這就是一個對抗全民的民進黨。（編輯：楊凱翔）1140512