鍾東錦同框力挺選國民黨主席 盧秀燕微笑答謝

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（中央社記者管瑞平苗栗縣23日電）台中市長盧秀燕今天出席在苗栗舉辦的中部5縣市企業座談會，苗栗縣長鍾東錦當面力挺選國民黨主席，並稱聽聞9成地方正副議長都支持。對於是否參選？盧秀燕微笑說「謝謝」。

國民黨黨主席朱立倫任期今年屆滿，盧秀燕被各界視為黨主席改選的熱門人選，不少人都曾勸進角逐。日前已宣布參選國民黨主席的前彰化縣長卓伯源也在廣播節目中表示，若盧秀燕表態角逐黨主席，他會支持。

中區5縣市企業座談會今天在苗栗縣巨蛋體育館登場，鍾東錦與盧秀燕在會前同框接受媒體聯訪。鍾東錦表示，昨天和新北市議長蔣根煌見面，從蔣根煌那邊得知訊息，有90%的地方正副議長全力支持盧秀燕，要推她出來選黨主席。

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至於縣市首長部分，鍾東錦指出，就他自己在藍營縣市長群組中，絕大部分也希望盧秀燕可以挺身而出，領導國民黨。他說，此時國民黨非常危急，需要有能力、冷靜應變，盧秀燕是一位非常棒的領袖，反應機敏、幽默，領導市政卓越，也能發揮女性柔軟與細膩思考，至於是否參選黨主席還是要由她做最後決定，「我個人是絕對全力支持」。

對於鍾東錦當面勸進參選黨主席，媒體詢問盧秀燕是否有答案？盧秀燕僅微笑說「謝謝」隨即進入會場。（編輯：李淑華）1140423