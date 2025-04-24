國民黨26日凱道集會籲帶國旗 防反串鬧場不歡迎其他旗幟標語

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（中央社記者劉冠廷台北24日電）國民黨26日將在凱道舉辦集會活動，今天宣布相關流程與注意事項，提醒支持者防範當天有民眾反串鬧場，並呼籲支持者帶國旗進場，不歡迎其他旗幟或標語，喊出要展現在野黨比執政黨有水準100倍。

國民黨主席朱立倫不滿藍營罷免綠委遭調查幽靈連署，號召支持者26日上凱道抗議，包括台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕等國民黨籍地方首長將出席，民眾黨主席黃國昌也在22日與朱立倫的在野峰會上表態參與。

國民黨今天召開記者會，公布26日集會的流程與注意事項，國民黨發言人楊智伃表示，活動將於26日下午3時登場，邀請各領域及來自各地的素人朋友，登上舞台講述人民的心聲，以及前台大校長管中閔助講，到時候國民黨籍縣市長、立委、朱立倫和民眾黨，也會一起展現在野團結力量。

至於是否有邀請前總統馬英九、前立法院長王金平、立法院長韓國瑜等藍營重量級人士到場，楊智伃未正面回應，僅表示，黨中央都有邀請，敬請期待。

國民黨台北市議員柳采葳說明，為了提防「綠共青鳥」反串，國民黨準備了「戰前須知」，提醒參加民眾自由穿著，只帶中華民國國旗入場，其他任何旗幟或標語，都不歡迎，民眾身上也不要穿戴一些激進標語。

柳采葳也重申，如果當天有拿紅共旗幟、挑釁鬧場的人，「絕對就是青鳥」，大家不要理會，只需拍照上傳網路，交給工作人員與警方處理，絕對不要動手。

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國民黨副發言人鄧凱勛則表示，活動現場除了主舞台，周邊還設有罷免綠委的連署站，在景福門旁會設立「人民主場肥皂箱」的次舞台，由藍營青年軍與民眾直接互動。

此外，針對國民黨宜蘭縣黨部今天上午遭檢調搜索，楊智伃在受訪時指出，民進黨不但沒收人民的罷免權，還要挑戰2026年選舉權，想讓國民黨各地方黨部都無法做組織工作。司法迫害在宜蘭已不是第一次，呼籲宜蘭民眾26日站上凱道抗議。（編輯：張若瑤、蘇龍麒）1140424