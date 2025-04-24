議員指蔣萬安赴北檢違法 劉世芳：警方執法標準一致

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（中央社記者陳俊華台北24日電）台北市長蔣萬安昨天說，前往北檢集會是否違法，不是議員或內政部長劉世芳說了算。劉世芳今天說，警察執法都是一致標準，她不對個案做任何評析，至於國民黨426凱道集會，盼在集遊法規範下和平理性表達訴求。

蔣萬安昨天赴民進黨團說明重大法議案，多名議員提及4月17日蔣萬安赴北檢聲援一事。蔣萬安表示，是以市長、公民、孩子爸爸身分出席，個人行為個人負責；至於是否違法，不是他、議員或劉世芳說了算，是警方依法認定。

台北市長蔣萬安（中灰衣者）17日北檢外手持麥克風向群眾喊話。（中央社檔案照片）

台北市長蔣萬安（前右灰衣者）晚間到場響應。（中央社檔案照片）

立法院內政委員會今天審查住宅法部分條文修正草案。劉世芳會前受訪時表示，警察執法從過去到現在、到未來，都是一致的標準，台北市警局長在台北市議會面對議員質詢時，已經講得非常清楚；過去兩天她也說明，不針對個案做任何評析。

中國國民黨預計26日舉辦凱道集會活動。劉世芳說，這是民主法治社會對言論自由、任何政治訴求的表達，希望在集會遊行法的規範下，大家都能和平理性表達訴求，同時希望參與的人出入時要注意交通安全，平和落幕才能真正表達訴求。

劉世芳指出，其實兩週前她針對419、426活動，都是表達同樣的看法。媒體詢問，是否支持修改集遊法，劉世芳說，這不是今天主要議題。

北檢偵辦不實連署案，國民黨主席朱立倫等人日前到北檢外抗議，劉世芳說北市警會先傳喚「首謀者」朱立倫、國民黨立委謝龍介與國民黨發言人楊智伃等3人。謝龍介則回應，「等劉世芳帶隊來逮捕」。

劉世芳今天表示，她已經說過，不針對個案做任何評析，從過去到現在到未來，集遊法規範都非常清楚。

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另外，陸委會最新令釋指出，兩岸條例規範兩岸人員單一身分制度，倘若民眾在大陸設有戶籍，將會喪失台灣身分，「設有戶籍」應包括持有中國大陸居民身分證與定居證。

劉世芳說，陸委會將會在今天的記者會中向外界說明清楚，移民署就針對陸委會的指導，做行政上的處置。（編輯：林家嫻）1140424