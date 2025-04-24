藍白426凱道集會 綠：不樂見五星旗、納粹符號

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（中央社記者林敬殷台北24日電）藍白發動426凱道集會活動，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天表示，國民黨發動426是為了黨內權力競逐，成為黨主席選舉的擂台，藍白合一起挺偽造、挺作弊、挺違法；但仍期待當天活動理性平和，不樂見五星旗、納粹符號出現，激化、煽動性言論造成活動失序。

吳思瑤今天在輿情回應記者會表示，這段時間，從國民黨推動惡罷、亂罷，炒作倒閣，到426遊行，環環相扣，呈現出一個因果關係，就是國民黨主席朱立倫領導無方，黨中央陷入領導統御危機，朱立倫被迫採取更激化作為，鞏固自己權力，黨主席之爭更凸顯朱立倫領導危機。

對於媒體詢問，426活動陸續傳出不少負面訊息，吳思瑤說，不管是花錢租遊覽車、提供便當餐食，或是聘請年輕人參加當打工，都證明國民黨對自己名氣是心虛，對民意基礎是擔憂，只能設法動員，試圖衝出人氣、人潮，但民進黨尊重人民意見表達及行使。

吳思瑤說，419「拒絕統戰，守護台灣」大會理性平和，充滿正能量，期待426也一樣，不樂見任何涉及政治圖騰的旗幟，自由民主及進步人權的台灣，不應當拿出五星旗、納粹符號，不要有激化或煽動性言論，也不要有傷及國家利益的言論，造成活動的失序。

媒體追問426活動與國民黨主席之爭的關係，吳思瑤表示，從國民黨推動惡罷亂罷，炒作倒閣，到發動426遊行，呈現出國民黨內部出現嚴重的路線之爭，不管是政治議題、罷免、倒閣與否，國民黨內路線有很大不同。

吳思瑤指出，朱立倫陷入領導危機，為了鞏固黨主席，用罷免撐起黨主席的份量，只為了個人政治盤算，搞罷免救黨主席，搞惡罷提供連任的舞台，毫無社會正當性，國民黨挑優秀立委罷免，搞罷免救黨主席，搞惡罷提供連任的舞台，沒有社會正當性。

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吳思瑤表示，不只是朱立倫，台北市長蔣萬安這段時間激情演出，掀開國民黨內茶壺裡暴，忘了自己是要顧好市政的首都市長，顧民生、顧市政都是假的，蔣萬安是抱著更上層樓的期待，除了國民黨主席之爭，甚至是未來爭取總統大位，蔣萬安已露出意謀。

吳思瑤說，罷免有兩種，一種是人民看不下去，罷免不適任立委，一種是像國民黨一樣，充滿政治盤算，國民黨用政黨名義發動罷免，抄名冊、偽造連署，都是國民黨系統操作，現在連國民黨青年軍也不演了，為了參選市議員、個人利益搞罷免，沒有社會正當性。（編輯：蘇志宗）1140424