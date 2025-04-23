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首頁 / 政治

國民黨估426凱道至少5萬人 朱立倫：展現最大能量

2025/4/23 16:25
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（中央社記者劉冠廷台北23日電）國民黨26日將在凱道舉辦集會活動，發言人楊智伃今天表示，根據組發會的統計，截至今天中午為止，總共有5萬人向各地方黨部報名，相信26日風雨無阻，上凱道的人數絕對至少5萬人以上。

國民黨主席朱立倫不滿藍營罷免綠委遭調查幽靈連署，號召支持者26日上凱道抗議，包括台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕等國民黨籍地方首長將出席，民眾黨主席黃國昌也在22日與朱立倫的在野峰會上也表態參與。

針對國民黨這次凱道活動的參與人數與狀況，文傳會主委林寬裕今天下午在國民黨中常會後受訪表示，許多中常委提出非常多建議，希望能把26日的活動辦好，朱立倫在會中宣示，這是大家一起行動的時候，會在26日展現最大的能量，呼籲大家一起站出來。

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林寬裕指出，目前收到要出席26日活動的反應超乎預期，參加人數比預期的多。

楊智伃說，上街頭的目的就是要反綠共、戰獨裁，報名人數超乎預期，根據組發會的統計，截至今天中午為止，總共有5萬人向各地方黨部報名；相信26日風雨無阻，上凱道的人數至少5萬人以上。（編輯：張若瑤、蘇志宗）1140423

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