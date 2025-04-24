藍營426集會 北市警規劃管制凱道等路段

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（中央社記者劉建邦台北24日電）國民黨26日將於凱道辦活動，台北市中正一警分局表示，針對活動規劃交管措施，凱達格蘭大道先在25日晚上8時起進行管制。警方規劃400名警力維安。

台北市警察局中正一分局今天發布新聞資料指出，凱達格蘭大道等路段於26日零時至深夜11時，經申准舉辦「戰獨裁、站出來」集會活動。

為維護活動交通秩序與安全，警方規劃交管勤務，從25日晚上8時起，凱達格蘭大道（中山南路不含至公園路不含）東、西雙向全線車道管制車輛通行，預計至27日上午6時活動撤場結束，才開放車輛通行，並視交通狀況提早或延後管制、開放。

警方表示，預估26日下午3時起，參加此活動群眾將陸續進場，如現場人數自然溢出集會地點，為維護交通秩序及群眾安全，將分階段擴大管制7路段。

警方規劃擴大管制路段，包含景福門圓環西側（北往南）外環道、中山南路（忠孝西路不含至凱達格蘭大道含）北往南快與慢車道全線及慢車道視車流狀況開放右轉青島西路或常德街進行改道、景福門圓環西側（北往南）內環。

此外，其餘路段則有中山南路（愛國東路不含至凱達格蘭大道含）南往北快慢車道全線、景福門圓環東側（南往北）內、外環、仁愛路（中山南路含至林森南路不含）往西快車道及南側慢車道全線、信義路（中山南路含至林森南路不含）往東全線車道。

警方說，為維護總統府、司法院等重要官署周邊交通秩序及駐地安全，將視活動狀況及維安考量，必要時擴大管制凱道、貴陽街等路段，且會架設安全阻隔設施，避免群眾移轉發生衝突。

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警方表示，集會活動期間行經管制區域內各路線公車，由台北市公共運輸處協調公車業者配合改道行駛。

中正一分局指出，為維護活動交通秩序與安全，將彈性管制集會現場周邊路段，並視現場狀況及人數擴大周邊交管範圍。（編輯：蕭博文）1140424