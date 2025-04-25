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東北季風及華南雲雨區東移 26日各地留意雨勢

2025/4/25 17:07（4/25 17:30 更新）
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交通部中央氣象署表示，受到東北季風及華南雲雨區東移的影響，26日白天各地仍要留意雨勢。圖為台北市博愛特區民眾街頭撐傘。中央社記者王飛華攝 114年4月25日
交通部中央氣象署表示，受到東北季風及華南雲雨區東移的影響，26日白天各地仍要留意雨勢。圖為台北市博愛特區民眾街頭撐傘。中央社記者王飛華攝 114年4月25日
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（中央社記者余曉涵台北25日電）交通部中央氣象署表示，由於持續受到東北季風及華南雲雨區東移的影響，明天白天各地仍要留意雨勢，溫度和今天類似，北部偏涼；27日東北季風減弱，溫度回升，降雨趨緩。

氣象署預報員張承傳指出，明天東北季風影響，加上華南雲雨區東移，北部、東北部有短暫陣雨，基隆北海岸、東北部、東部地區及大台北山區並有局部大雨發生的機率，中部及東南部地區有局部短暫陣雨，南部地區也有零星短暫陣雨。

張承傳表示，晚上之後，北部仍要留意雨勢，中南部雨勢趨緩，溫度和今天類似，北部比較偏涼，高溫約落在攝氏24度到25度，其他地區高溫則落在27度到30度。

27日東北季風減弱，各地溫度回升，北部及宜蘭約26度至29度左右，降雨趨緩，剩下東半部要留意雨勢，午後北部地區及其他山區有局部短暫陣雨。

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張承傳說，28日鋒面再度通過，各地降雨機率提高，中部以北、東北部有較大雨勢，受到東北季風增強的影響，東北部高溫降到27度左右。

張承傳表示，29日起水氣減少，各地恢復到多雲到晴的天氣為主。29日後只有迎風面的雨勢較多，午後山區留意短暫陣雨；溫度方面，北部高溫將回到28度至29度，後期天氣相對穩定。（編輯：管中維）1140425

（圖取自facebook.com/cwa.weather）
（圖取自facebook.com/cwa.weather）
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