麻疹本土境外皆創6年新高 4起群聚均與越南相關

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（中央社記者曾以寧台北22日電）衛福部疾管署今天表示，今年麻疹確診病例累計已11例本土、17例境外移入，兩者均為近6年同期最高，且17例境外、4起群聚均與越南有關，提醒民眾至越南旅遊後注意疑似症狀。

衛生福利部疾病管制署疫情中心副主任李佳琳今天在例行疫報說明，國內上週新增2例 麻疹 麻疹小百科 病毒性疾病、傳染力很強

潛伏期：以出疹日為計算基準，自感染至出疹約7-18天

傳染途徑：可經由空氣、飛沫傳播或接觸病人鼻咽分泌物而感染

常見症狀：發燒、出疹、鼻炎、結膜炎、咳嗽，以及發燒3-4天後口腔內出現斑點（柯式斑點），較嚴重者會併發中耳炎、肺炎或腦炎

預防方法：注射含麻疹活性減毒的疫苗 資料來源：疾管署 看更多 關閉 確定病例，包含1例境外移入及1例本土，為今年第4起群聚；今年國內累計已有28例確診，其中11例本土、17例境外移入與總確診數，均為近6年同期最高。

疾管署發言人羅一鈞指出，今年17例境外移入皆是自越南移入，國內4起群聚也均與越南境外移入相關；推測是因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，兒童疫苗接種進度受阻，且據報載有些區域曾一度低到僅7成，目前疫情隨疫苗接種推展，當地疫情有所趨緩，但預期今年上半年還是會持續有境外移入個案。

國際間麻疹疫情嚴峻，李佳琳說明，越南近1週4月12至17日新增4100餘例及2例死亡，截至4月中旬已累計7.6萬例，近期疫情呈趨緩，惟成人重症數上升並有死亡個案；印度、印尼及巴基斯坦去年底迄今報告病例數也在3600餘例至2萬餘例間；此外北美今年疫情也相當嚴峻，美國截至4月17日共25州通報800例。

羅一鈞指出，去越南旅遊的民眾不在少數，因此提醒，旅遊期間應隨時注意個人衛生，勤洗手、不觸摸口鼻，進出人多擁擠的地方適時佩戴口罩；返國3週內如有發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、出疹等麻疹疑似症狀，應主動告知醫師旅遊史。小朋友則務必要把公費疫苗打好打滿，否則未滿1歲、沒打過疫苗的小孩，若染麻疹又沒有適當治療，死亡率可達約2%。

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國內疫情風險，羅一鈞分析，要注意但不用恐慌，因國內幼兒麻疹相關疫苗接種率都有98%以上，評估群體保護力足夠；此外因國內自費疫苗量相對緊縮，仍建議優先提供醫護、航空機組員等高風險職類人員接種，不會建議民眾去越南前自費接種，以免排擠到高風險人員。

羅一鈞表示，根據目前了解，5月初之後會再有3萬多劑疫苗會進入自費市場，屆時國內自費疫苗數量若有比較充裕，可能再修改相關接種建議。（編輯：李亨山）1140422