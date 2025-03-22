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美國10年來最嚴重麻疹疫情之一 德州新墨西哥州351例

2025/3/22 18:22（3/22 21:51 更新）
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MMR疫苗。（路透社）
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（中央社華盛頓21日綜合外電報導）美國德州和新墨西哥州衛生部門說，兩州的麻疹病例今天攀升至351例，相較於上回3天前的通報增加了34例，美國目前正經歷10年來最嚴重的麻疹疫情之一。

路透社報導，根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）的數據，合計這兩州的病例數已超過去年全美的285例。

麻疹蔓延與兒童疫苗接種率減少息息相關。非營利研究機構RTI International特聘研究員賴辛格（Richard Reithinger）說：「麻疹的整體疫苗接種覆蓋率已降至95%以下，尤其是德州等允許疫苗豁免的州。」

德州衛生服務局（Texas Department of State Health Services）說，截至3月18日，爆發疫情最嚴重的德州蓋恩斯郡（Gaines County）病例從191例攀升至211例，而德州住院人數從36人增加到40人。

德州衛生服務局說，307名病患已歸類為「未接種疫苗或不明」，其中包括在開始出現症狀前，已超過14天沒有接種麻疹疫苗紀錄的病患。

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在新墨西哥州，病例從18日的38例上升到42例，其中2例發生在艾迪郡（Eddy County），其餘發生在與蓋恩斯郡交界的利郡（Lea County）。

美國疾病管制暨預防中心說，截至3月20日，包括阿拉斯加州、加州、佛羅里達州、喬治亞州、俄亥俄州和賓州在內的18個州共通報378起麻疹確診病例。CDC的數據並沒有包括德州和新墨西哥州今天的更新。（譯者：林沂鋒/核稿：曹宇帆）1140322

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