越南麻疹疫情嚴峻 疾管署升旅遊警戒籲民眾注意

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（中央社記者沈佩瑤台北18日電）嘉義市今天公布新增1例麻疹境外移入確診，個案曾到越南旅遊。疾管署表示，目前越南病例數累計4萬多例疑似病例、3400例確診，已提升旅遊警戒至二級警示，籲民眾加強防範。

嘉義市衛生局今天發布新聞稿指出，這名女子2月19至23日曾參加旅行團到越南旅遊，3月12日發燒身體不適，陸續到診所、陽明醫院就醫，經通報採檢，送驗確認為麻疹病例，已匡列個案接觸者57人。

衛生福利部疾病管制署發言人曾淑慧下午在例行疫情記者會上說明，現在全球麻疹疫情升溫，尤其東南亞國家如越南、菲律賓等國病例數較多，越南今年麻疹疫情嚴峻，至今累計4萬多例疑似病例、3400多例確診個案，為去年同期2倍，主要因為越南的麻疹疫苗接種率較低，部分地區僅40%左右。

曾淑慧說，疾管署已於今年2月3日將越南的旅遊疫情建議等級提升為「第二級：警示（Alert）」，提醒民眾前往越南要特別注意自身防護，若前往人潮擁擠場所，應注意手部衛生、呼吸道禮節，必要時應佩戴口罩，當然如果符合麻疹疫苗接種的年齡，那就一定要接種疫苗以後再過去。

此外，曾淑慧表示，疾管署已在各機場以標示提醒，並與台商協會、越南辦事處聯繫，提醒在越南的台商、國人前往越南旅遊，或是從越南返回台灣的民眾，要特別注意麻疹疫情，若出現相關呼吸道或皮膚出疹等症狀，應盡速就醫並告知醫師相關旅遊史。

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曾淑慧強調，台灣約近4500家醫療院所提供公費疫苗接種服務，民眾麻疹疫苗接種涵蓋率至少達95%以上，麻疹在國內社區流行的機率比他國低，民眾仍應加強防範；有關兒科醫學會要求調升兒童公費疫苗處置費，將盡快評估成本預算後報行政院，由於疫苗處置費每年由疫苗基金挹注新台幣10到20億，要增加補助是一筆龐大的預算。

麻疹為高傳染性疾病，主要症狀為發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等，與感冒症狀相似。如出現前述疑似症狀，旅客入境時，請主動洽機場檢疫人員評估及協助；返國後，3週內如出現疑似症狀，請戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師相關旅遊史，以及時診斷及啟動防疫措施。（編輯：陳政偉）1140318