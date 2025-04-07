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美麻疹疫情蔓延逾600確診 德州證實兒童病歿第2例

2025/4/7 02:57
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（中央社華盛頓6日綜合外電報導）美國西南部爆發麻疹疫情，當局今天證實第2名兒童病歿。此一高度傳染性疾病持續散播，全國病例數已攀升至超過600例。

法新社報導，大學醫學中心（UMC）系統副總裁戴維斯（Aaron Davis）告訴法新社：「我們深感悲痛通報，一名近日診斷感染麻疹的學齡兒童已經過世。」UMC是德克薩斯州一個醫學中心。

他說，該名兒童有住院接受治療，並說孩童「沒有接種麻疹疫苗、沒有已知的潛在健康狀況」。

在美國設法因應多年以來最嚴重麻疹疫情爆發的同時，總統川普政府衛生部長小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）抱持的疫苗懷疑論調早已令衛生專家引以為憂。

美國新聞網站Axios報導，在得知第2名孩童病歿消息後，小羅勃甘迺迪已計劃安排緊急走訪德州。德州上個月通報這波疫情首起死亡病例，死者也是一名孩童。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）另將上個月新墨西哥州一例成人死亡案例歸類為麻疹相關死亡。

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CDC指出，截至4月3日，21個州一共通報607起麻疹確診病例，從阿拉斯加州到佛羅里達州和紐約巿都有，其中97%病患沒有接種麻疹疫苗。約196例未滿5歲、240例介於5至19歲間、159例為20歲及以上，另有少數病例年齡不詳。

戴維斯在有關德州這起最新兒童死亡病例的電子郵件中表示：「這起不幸事件凸顯出疫苗接種的重要性。」（譯者：何宏儒）1140407

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