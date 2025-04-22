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女遊越南返台確診麻疹傳染同事 匡列接觸者235人

2025/4/22 15:23（4/22 16:04 更新）
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疾管署22日在記者會公布一起麻疹群聚，防疫醫師林詠青（圖）說明，台北市一名20多歲女性從越南旅遊返國後發病，至第8天才確診，接觸者中有一名新北市30多歲女性同事也確診。中央社記者曾以寧攝 114年4月22日
疾管署22日在記者會公布一起麻疹群聚，防疫醫師林詠青（圖）說明，台北市一名20多歲女性從越南旅遊返國後發病，至第8天才確診，接觸者中有一名新北市30多歲女性同事也確診。中央社記者曾以寧攝 114年4月22日
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（中央社記者曾以寧台北22日電）疾管署今天公布1起麻疹群聚，台北20多歲女性遊越南返台後發燒、流鼻水，發病第8天才確診，接觸者中1名新北30多歲女同事也確診，共匡列235人，監測至5月11日。

衛生福利部疾病管制署疫情中心副主任李佳琳今天在例行疫報說明，國內上週新增2例麻疹確定病例，包含1例境外移入及1例本土；今年國內累計28例確診病例，其中11例本土、17例境外移入，均為近6年同期最高。

防疫醫師林詠青說明，境外移入個案為台北20多歲女性，出生後有打過2劑麻疹相關疫苗，3月下旬曾隨旅行團至越南峴港旅遊，返國7天後出現發燒、咳嗽、流鼻水、嘔吐等症狀，期間曾2度就醫，第1次是到診所，且因有嘔吐症狀又到醫院腸胃科就醫。

林詠青指出，指標個案發病後4天開始出疹，從臉部擴散到脖子、軀幹、四肢，是典型麻疹出疹狀況，在出疹隔天到診所就醫，經診所建議轉診，但個案2天後才到醫院就醫。於發病第8天、第4次就醫時，經醫師評估症狀與旅遊史，懷疑為麻疹，檢驗確診為境外移入個案，個案居家隔離，並匡列接觸者154人。

本土個案部分，林詠青說明，為新北30多歲女性，為指標個案職場接觸者，並於接觸過後9天出現發燒、咳嗽、鼻炎、喉嚨痛，因為有被匡列為接觸者，個案發病當天就經衛生局安排就醫，採檢後返家居家隔離，後續確診。

疾管署發言人羅一鈞說明，該名境外移入個案共就醫4次、發病第8天才確診，推測是因一開始症狀與感冒相似，又有嘔吐症狀，症狀較不典型，因此增加醫師判斷難度。

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羅一鈞指出，指標個案發病過程中有就醫、用餐等活動史，並曾與後續確診的同事一起在餐廳用餐，研判為今年第4起麻疹群聚，接觸者共計235人，須監測至5月11日。

羅一鈞表示，該名30多歲女性曾在發病前一天至台中，因是可傳染期間，已由台中市政府發布活動史，不過非在傳染力較強的出疹前2天，民眾可以不用過度恐慌。（編輯：張雅淨）1140422

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