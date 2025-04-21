麻疹確診者曾赴台中 匡列接觸者35人

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（中央社記者郝雪卿台中21日電）台中市衛生局今天公布，1名北部麻疹確診個案於可傳染期4月15日曾至台中市活動，市府立即啟動疫調與接觸者匡列，初步掌握35名市民與個案可能接觸，目前皆無症狀。

衛生局於19日下午接獲通報，1名北部麻疹確診個案於可傳染期4月15日曾至台中市多處公共場域活動，衛生局立即啟動調查並完成足跡比對，目前初步匡列台中市接觸者共35人，皆無不適症狀，後續將持續追蹤。

衛生局提醒，民眾如與個案有足跡重疊，請從最後一次接觸日起，進行為期18天的自主健康監測；如出現發燒、出疹、咳嗽、流鼻水等疑似麻疹症狀，請佩戴口罩就醫，並告知活動及接觸史。

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衛生局長曾梓展表示，麻疹具有極高傳染力，可經空氣或飛沫傳播，病患在出疹前後4天內均具傳染性。依據衛生福利部疾病管制署資訊，目前國際麻疹疫情嚴峻，鄰近的越南疫情風險仍高，建議有前往當地規劃的民眾，務必事前至旅遊醫學門診諮詢。

曾梓展建議，民眾必要時可自費接種MMR疫苗（麻疹、腮腺炎、德國麻疹三合一疫苗），並避免攜帶未滿1歲或未接種疫苗的幼兒前往流行地區。（編輯：吳素柔）1140421