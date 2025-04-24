台南114年首例境外移入麻疹 病患有東區歸仁區足跡

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（中央社記者張榮祥台南24日電）南市府衛生局公布台南今年首例境外移入麻疹病例，病患曾到越南旅遊，4日17日發病，今天確診；傳染期間前往東區、歸仁區及成功大學光復校區，同場民眾須落實自我監測。

衛生局今天指出，這名麻疹病患是家住安南區的男性，4月1日至5日曾赴越南旅遊，17日至18日出現發燒、頭痛、肌肉酸痛、咳嗽等症狀後看診，21日因出疹及喉嚨痛就醫，醫院通報疑似麻疹病例，今天確診。

衛生局調查，病患在傳染期間曾前往東區、歸仁區及成大光復校區，活動時間地點分別是19日晚間7時30分至9時在成大光復校區成功廳觀賞「職男人生2-搞笑重啟」；19日晚間9時30分至10時30分在日曜日蛋包飯（東區育樂街158巷24號）用餐；20日下午3時30分至5時在京都柚子豚骨拉麵研究中心-台南三井店（歸仁區歸仁大道101號2樓）用餐。

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衛生局提醒，曾於上述時間地點與病患足跡重疊的民眾，應自最後接觸日起持續進行自我健康監測18天，若出現麻疹疑似症狀（發燒、出疹、咳嗽、流鼻水等），應配戴口罩並儘速就醫，且主動告知活動與接觸史。

衛生局表示，近期國際間麻疹疫情升溫，麻疹具高度傳染性，可經由空氣、飛沫或直接接觸病人鼻腔、咽喉分泌物傳播，醫療院所也應提高警覺及通報，以利衛生單位健康監測及社區疫情控制。（編輯：陳仁華）1140424