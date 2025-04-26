北市公布麻疹個案足跡 籲自主健康監測至5/7

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷、黃旭昇台北26日電）新北市今天公布新增1例麻疹確診病例，台北市衛生局表示，個案在可傳染期間曾到過西堤牛排台北羅斯福店、R9 Cafe（百花台），提醒足跡有重疊者自主健康監測至5月6日、7日。

新北市衛生局今天公布新增1例麻疹確診病例，為居住在三重區的27歲男性，為先前確診個案在中部縣市活動的接觸者。

衛生局說，新增個案22日起喉嚨痛、紅疹，23日就醫通報後確診，目前症狀緩解。已掌握家戶接觸者4人，都沒疑似症狀，職場接觸者持續匡列中，將監測到5月14日；麻疹為高傳染性疾病，出疹前後4天具傳染力，民眾須留意。

透過 Google News 追蹤中央社

台北市衛生局發布新聞稿表示，經過疫調，這名個案在可傳染期間曾於台北市公共場所活動，包含18日中午在西堤牛排台北羅斯福店用餐、19日晚間於R9 Cafe（百花台）停留2個小時，提醒與確診者足跡重疊者自主健康監測18天至5月6日、7日。

衛生局指出，若曾出入以上場所的民眾出現紅疹、發燒、咳嗽、流鼻水、畏光、流淚等症狀，應儘速向居住地健康服務中心聯繫，由衛生單位安排就醫，以降低病毒傳播風險。（編輯：李錫璋）1140426