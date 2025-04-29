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麻疹職場群聚再增1例 境外移入3例曾赴越南

2025/4/29 16:03（4/29 17:16 更新）
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衛生福利部疾病管制署疫情中心主任郭宏偉（圖）29日在例行疫報公布國內新增4例麻疹病例，包含1例本土及3例境外移入，今年國內感染及境外移入病例數為近6年同期最高。中央社記者曾以寧攝 114年4月29日
衛生福利部疾病管制署疫情中心主任郭宏偉（圖）29日在例行疫報公布國內新增4例麻疹病例，包含1例本土及3例境外移入，今年國內感染及境外移入病例數為近6年同期最高。中央社記者曾以寧攝 114年4月29日
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（中央社記者曾以寧台北29日電）疾管署今天公布新增4例麻疹病例，本土個案是上週公布境外移入致職場群聚的另名職場接觸者，為北部20多歲男性，匡列460名接觸者監測至5月14日；3名境外移入個案則曾赴越南。

衛生福利部疾病管制署疫情中心主任郭宏偉今天在例行疫報公布國內新增4例麻疹病例，包含1例本土及3例境外移入。國內今年截至4月28日，累計32例麻疹病例，其中12例為國內感染，另20例為境外移入，均自越南移入，今年國內感染及境外移入病例數為近6年同期最高。

關於新增本土個案，疾管署發言人羅一鈞說明，為北部20多歲男性，是日前公布越南境外移入致本土職場群聚事件的新增個案，與其中本土確診個案15日於公司活動有共同空間暴露，接觸後7天出疹，經就醫採檢確診；共匡列460名接觸者，多為公司同事，該群聚事件目前累計確診3例，衛生單位將持續監測至5月14日。

另新增3名境外移入個案，羅一鈞說明，分別為南部20多歲男性、北部30多歲男性及北部30多歲女性，皆於4月上旬曾至越南旅遊，並於返國後10至12天發病，經就醫通報後採檢確診；其中北部2名個案為同行友人，為國內第5起群聚，目前還沒有造成其他本土疫情。

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疾管署表示，國際間麻疹疫情嚴峻，越南4月19日至25日新增3900餘例，較前一週減少約5%，近期多數地區疫情已趨緩，不過北部地區疫情仍持續，今年截至4月下旬已累計8.1萬例；印度、巴基斯坦、阿富汗、印尼及吉爾吉斯等亞洲國家報告2500餘例至2萬餘例間；北美洲疫情也相當嚴峻。

疾管署提醒，麻疹傳染性極高，潛伏期約7至18天，最長可達21天，目前越南麻疹疫情持續，民眾自越南等流行地區返國，如有發燒、流鼻水、紅眼、咳嗽、出疹等疑似症狀，入境時應主動告知機場檢疫人員並配合健康評估；返國3週內如出現麻疹疑似症狀，應儘速戴上口罩就醫，並主動告知醫師旅遊史及相關接觸史。（編輯：張雅淨）1140429

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