德州麻疹病例3天增3%累計683例 全美近千名孩童感染

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（中央社休士頓2日綜合外電報導）美國德州衛生部門今天通報，州內麻疹病例在3天內攀升3%來到683例。至此，全美已有近千名孩童感染麻疹。

路透社報導，根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）網站數據，截至5月1日為止，全美已有30個轄區共通報935起 麻疹 麻疹 病毒性疾病、傳染力很強

潛伏期：以出疹日為計算基準，自感染至出疹約7至18天

傳染途徑：可經由空氣、飛沫傳播或接觸病人鼻咽分泌物而感染

常見症狀：發燒、出疹、鼻炎、結膜炎、咳嗽，以及發燒3至4天後口腔內出現斑點（柯式斑點），較嚴重者會併發中耳炎、肺炎或腦炎

預防方法：注射含麻疹活性減毒的疫苗 資料來源：疾管署 看更多 關閉 確診病例，今年迄今已累計12起疫情爆發事件。

研究人員示警，在當局宣布根除麻疹25年後，美國如今正處於麻疹重新成為地方性流行病的關鍵轉折點。

德州衛生服務局（Texas Department of State Health Services）指出，這次疫情爆發核心蓋恩斯郡（Gaines County）通報病例為396例，和上一次通報時相同。

約翰霍普金斯大學彭博公共衛生學院（Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health）副教授瑞佛斯（Caitlin Rivers）說：「新增病例數有略微下降，所以我們確實看到疫情有些趨緩，但值得注意的是，這不是單一的疫情爆發。」

她指出，儘管部分郡的疫情可能正在消退，但其他郡的疫情卻正「開始升溫」，因此病例的整體數字「並無法真實反映全部情況」。

德州衛生服務局表示，疫情期間有89名患者住院治療。

新墨西哥州衛生廳（New Mexico Department of Health）今天通報共有67起麻疹病例，比上次通報新增1例。新墨西哥州多數病例來自利郡（Lea County），當地毗鄰德州蓋恩斯郡。

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伊利諾州衛生官員4月30日證實該州庫克郡（Cook County）出現2起麻疹病例。

美國小兒科醫師和傳染病專家表示，由於政府衛生單位未積極推動疫苗接種，以及部分未經證實療法的相關言論混淆家長視聽等原因，使得對抗全國麻疹病例激增的努力受挫。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）1140503