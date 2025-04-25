財政部：囤房稅2.0自住優惠稅率 設籍期限放寬至6/2

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（中央社記者張璦台北25日電）囤房稅2.0今年5月開徵，民眾若要適用較優惠的自住房屋稅率，須在3月24日前設籍。財政部今天表示，考量今年新制上路，因此放寬將此期限展延至本期房屋稅繳納期限的6月2日，也就是說，民眾若在6月2日之前完成設籍，並向房屋所在地地方稅稽徵機關申報，本期房屋稅仍可適用自住稅率。

據統計，目前尚有91萬戶應設籍但尚未完成辦理的自住戶。

房屋稅114年期將於5月開徵，首度適用囤房稅2.0新制，繳納期間為5月1日起至6月2日（遇假日順延）。

房屋稅條例針對住家用房屋區分為自住、非自住，其中「自住」限3戶、稅率比「非自住」低。

如果在全國僅有1間自住房屋，其現值在一定金額以下（排除豪宅），將享有優惠房屋稅率1%；若本人、配偶及未成年子女合計持有2戶、3戶，仍屬自住範圍，適用稅率為1.2%。與非自住的稅率區間1.5%至4.8%相比，自住稅率優惠許多。

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根據規定，房屋需符合無出租或供營業使用，本人、配偶或直系親屬實際居住使用並於該屋辦完戶籍登記，本人、配偶及未成年子女全國合計持有3戶（含）以內，才可適用較低的自住房屋稅率。以今年期而言，民眾應在3月24日之前完成戶籍登記，才能適用自住稅率。

不過，考量今年是囤房稅2.0開徵首年，財政部今天宣布，考量今年新制上路，基於維護納稅義務人權利，因此放寬將設籍期限展延至本期房屋稅繳納期限的6月2日，換言之，民眾若在6月2日之前完成設籍，並向房屋所在地地方稅稽徵機關申報，本期房屋稅仍可適用自住稅率。（編輯：楊凱翔）1140425