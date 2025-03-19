囤房稅2.0建商賣越久稅越高 遇天災可列受影響時間

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（中央社記者張璦台北19日電）囤房稅2.0今年5月正式開徵，建商待銷售房屋持有期間越長，適用稅率越高，稅率區間介於2%至4.8%。財政部今天發布最新解釋令，端出2大新規，包含若遇地震等不可抗力情況，建商持有期間可扣除受影響的時間。

房屋稅差別稅率2.0新制（即俗稱囤房稅2.0）規定，建商持有待銷售房屋，是按「持有年數」適用相應稅率，1年以內適用2%，超過1年、2年以內適用2.4%，超過2年、4年以內適用3.6%，超過4年、5年以內適用4.2%，超過5年適用4.8%，意即待售房屋持有期間越長，適用稅率越高。

財政部今天表示，考量建商在持有期間內，若發生地震、火災等不可抗力事由，確會影響房屋銷售進度，導致持有期間延長，造成稅負增加，為保障起造人納稅權益，核釋建商持有待銷售房屋的持有房屋年數計算方式，以及發生不可抗力事由導致無法銷售房屋，持有期間得以扣除不可抗力期間。

財政部官員說明，所謂建商持有年數，是以房屋稅課稅所屬期間來計算，即前一年7月1日起至當年6月30日止為1年。

囤房稅2.0規定，建商待售房屋持有1年以內適用2%，也就是說有12個月的期間可以2%稅率課徵。

建商拿到使照後1個月，會開始課徵房屋稅，舉例在113年7月取得使照，就是8月起課徵，但由於113年8月至114年6月底，僅有11個月、不滿12個月，因此114年期房屋稅可以適用2%稅率，115年期課稅所屬期間的第1個月，也應適用2%稅率，而後11個月則是用2.4%。但由於房屋稅採「按年」課徵，這次核釋可「從低」課稅，所以以此例而言，115年期房屋稅稅率是2%。

第2項新規，為建商房屋稅114年期起，若發生不可抗力事由，導致無法銷售房屋，可在不可抗力事由發生次日起30天內，向當地主管稽徵機關提出相關證明文件，申報經核准者，不可抗力期間得自持有房屋年數中扣除。若無法在30天內提出申報，應在事由消滅後10天內補行申報。

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所謂不可抗力事由，依據法規，是指震災、風災、水災、旱災、寒害、火災、土石流、海嘯、瘟疫、蟲災、戰爭、核災、氣爆，或其他不可預見、不可避免的災害或事件，且非屬人力所能抗拒者。

承前面段落舉例，113年8月起課房屋稅的待售房屋，若在114年1月至114年10月（為期10個月），發生不可抗力事由，此屋往後年度待售，在計算持有期間時，都可以扣掉這10個月。（編輯：楊凱翔）1140319