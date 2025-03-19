加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
柯文哲違政治獻金法 監院：故意申報不實逾6000萬
首頁 / 產經
囤房稅
新聞專題
囤房稅1/103
首頁 / 產經

囤房稅2.0建商賣越久稅越高 遇天災可列受影響時間

2025/3/19 19:28（3/19 19:39 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
桃園市A7重劃區興建中的建案。（中央社檔案照片）
桃園市A7重劃區興建中的建案。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦台北19日電）囤房稅2.0今年5月正式開徵，建商待銷售房屋持有期間越長，適用稅率越高，稅率區間介於2%至4.8%。財政部今天發布最新解釋令，端出2大新規，包含若遇地震等不可抗力情況，建商持有期間可扣除受影響的時間。

房屋稅差別稅率2.0新制（即俗稱囤房稅2.0）規定，建商持有待銷售房屋，是按「持有年數」適用相應稅率，1年以內適用2%，超過1年、2年以內適用2.4%，超過2年、4年以內適用3.6%，超過4年、5年以內適用4.2%，超過5年適用4.8%，意即待售房屋持有期間越長，適用稅率越高。

財政部今天表示，考量建商在持有期間內，若發生地震、火災等不可抗力事由，確會影響房屋銷售進度，導致持有期間延長，造成稅負增加，為保障起造人納稅權益，核釋建商持有待銷售房屋的持有房屋年數計算方式，以及發生不可抗力事由導致無法銷售房屋，持有期間得以扣除不可抗力期間。

財政部官員說明，所謂建商持有年數，是以房屋稅課稅所屬期間來計算，即前一年7月1日起至當年6月30日止為1年。

囤房稅2.0規定，建商待售房屋持有1年以內適用2%，也就是說有12個月的期間可以2%稅率課徵。

建商拿到使照後1個月，會開始課徵房屋稅，舉例在113年7月取得使照，就是8月起課徵，但由於113年8月至114年6月底，僅有11個月、不滿12個月，因此114年期房屋稅可以適用2%稅率，115年期課稅所屬期間的第1個月，也應適用2%稅率，而後11個月則是用2.4%。但由於房屋稅採「按年」課徵，這次核釋可「從低」課稅，所以以此例而言，115年期房屋稅稅率是2%。

第2項新規，為建商房屋稅114年期起，若發生不可抗力事由，導致無法銷售房屋，可在不可抗力事由發生次日起30天內，向當地主管稽徵機關提出相關證明文件，申報經核准者，不可抗力期間得自持有房屋年數中扣除。若無法在30天內提出申報，應在事由消滅後10天內補行申報。

google news透過 Google News追蹤中央社

所謂不可抗力事由，依據法規，是指震災、風災、水災、旱災、寒害、火災、土石流、海嘯、瘟疫、蟲災、戰爭、核災、氣爆，或其他不可預見、不可避免的災害或事件，且非屬人力所能抗拒者。

承前面段落舉例，113年8月起課房屋稅的待售房屋，若在114年1月至114年10月（為期10個月），發生不可抗力事由，此屋往後年度待售，在計算持有期間時，都可以扣掉這10個月。（編輯：楊凱翔）1140319

延伸閱讀
囤房稅2.0開徵首年 22縣市公告適用1%優惠稅率基準囤房稅2.0將開徵97萬自住戶未設籍 3/24前辦理才可享較低稅率前2月房地合一稅衰退18.5% 新竹縣市跌幅全台最深六都前2月買賣移轉棟數年減25.1% 房仲：市場不明朗房仲：近5年公寓漲勢高過大樓 新竹縣漲1.2倍最高
囤房稅
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
囤房稅2.0將開徵97萬自住戶未設籍 3/24前辦理才可享較低稅率
197
更多編輯台推薦新聞：