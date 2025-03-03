六都前2月買賣移轉棟數年減25.1% 房仲：市場不明朗

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（中央社記者何秀玲台北3日電）根據地政局今天公布數據顯示，六都合計2月建物買賣移轉棟數約為1.55萬棟，月增9.6%、年增5.4%，累計前2個月約2.98萬棟，較去年同期衰退25.1%，房仲業者分析，今年截至2月房市依舊受景氣衝擊，市場氛圍仍不明朗。

觀察2月六都買賣移轉棟數，分別是台北市月增15.4%、年增8.4%；新北市月增24.7%、年減1.7%；桃園市月增10.1%、年增12.3%；台中市月減1.5%、年增15.8%；台南市月減8.8%、年減15.7%；高雄市月增12.4%、年增7.6%。

中信房屋研展室副理莊思敏指出，從2月各地區表現和1月相比，儘管春節假期已過，工作天數較1月增加，但台中、台南建物買賣移轉棟數卻仍呈現月減1.5%和8.8%；推估原因，應是隨著中南部房市熱潮消退，民眾對房價下跌預期心理持續發酵，導致2月交易動能趨緩。

另外，統計顯示今年前2個月六都建物買賣移轉棟數，和去年同期相比，分別為台北市年減24.9%，新北市年減31.6%，桃園市年減17.4%，台中市年減20.7%，台南市年減33.6%，高雄市年減24.6%。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，今年前2個月六都建物買賣移轉棟數普遍年減17%至33.6%，反映房市交易並非個別區域受影響，而是整體表現都出現衰退走勢。

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大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，觀察今年前2月，新北市、台南市年減率皆逾3成，即交易量大減1/3。因新北市如新莊、三重等房市熱門區域，過去重劃區議題火熱，新案交屋潮撐高移轉棟數，近期因房市趨冷，建商減緩推案，加上二手屋況表現平平，使這波房市寒流也影響主打剛需買盤的區域。

賴志昶進一步說，台南過去有高科技產業進駐等題材，建商持續進駐，推波助瀾助長買氣，而目前對投資、置產市場頗為觀望，首購族購屋腳步也相繼放緩。（編輯：潘羿菁）1140303