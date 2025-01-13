房仲：近5年公寓漲勢高過大樓 新竹縣漲1.2倍最高

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（中央社記者何秀玲台北13日電）住商機構觀察聯徵中心數據，比較公寓與電梯大廈房價5年變化，其中不管是全台或是六都加新竹縣市，公寓房價漲勢皆勝過電梯大廈，並以新竹縣公寓價位上揚1.2倍最高。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶認為，公寓有總價基期較低、室內實際使用坪數較高等優勢，在全台房價一片高漲情況下，頗受各都會區首購、小資族群青睞。

住商機構今天發出新聞稿，觀察聯徵中心數據，盤整包含六都加新竹縣市2020年第3季與2024年第3季公寓、電梯大廈平均鑑價估值。

統計顯示，新竹縣的公寓物件，2024年第3季平均鑑價估值約新台幣912.4萬元，對比2020年同期數據407.4萬元，漲勢高達124%，位居七都之首。

其次為台南市的公寓物件，2024年第3季平均鑑價估值約757.8萬元，和2020年同期數據為402.6萬元相比，漲勢為88.2%。

賴志昶分析，受惠於新竹科學園區帶來大量就業人口，新竹區域高科技人才居住需求高居不下。無論新竹縣或新竹市，近年來開發逐漸飽和，新案尤其稀缺，買方購屋需求難以滿足之下，買氣外溢至公寓型產品，且公寓物件價格上又相對具競爭力，當地剛性買盤支撐之下，房價漲勢相對凸出。

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另外，台南市公寓平均價估值漲勢為七都亞軍。賴志昶認為，台南市近年同樣受惠於科技園區與半導體產業進駐等議題，台南市公寓型物件過去總價基期偏低，隨著市場走勢，起漲力道較為驚人。

以電梯大廈平均鑑估值來看，漲幅最高為新竹市，2024年第3季約1781.4萬元，和2020年同期數據995.1萬元相比，漲幅為79%；其次是新竹縣，2024年第3季約1917萬元，和2020年同期數據1118.3萬元相比，漲幅為71.4%。（編輯：張均懋）1140113