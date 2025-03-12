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97萬自住戶未設籍 3/24前辦理才可享較低房屋稅率

2025/3/12 17:52
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（中央社記者張璦台北12日電）囤房稅2.0今年5月正式開徵，民眾若要適用較優惠的自住房屋稅率就須設籍。財政部今天表示，全台大約有721萬戶自住房屋，截至2月下旬，其中辦完戶籍者比率達86.54%，意味仍有約97萬戶尚未設籍，提醒務必在3月24日前完成登記。

房屋稅條例針對住家用房屋區分為自住、非自住，其中「自住」限3戶、稅率比「非自住」低。

根據規定，房屋需符合無出租或供營業使用，本人、配偶或直系親屬實際居住使用並於該屋辦完戶籍登記，本人、配偶及未成年子女全國合計持有3戶（含）以內，才可適用較低的自住房屋稅率。

如果在全國僅有1間自住房屋，其現值在一定金額以下（排除豪宅），將享有優惠房屋稅率1%；若本人、配偶及未成年子女合計持有2戶、3戶，仍屬自住範圍，適用稅率為1.2%。

財政部今天表示，全台大約有721萬戶自住房屋，各地稽徵機關已針對113年期房屋稅適用自住稅率、但沒有設籍的民眾，發輔導通知書提醒，務必在今年3月24日前遷入戶籍。

財政部指出，各地稽徵機關寄發128萬多件輔導函後，截至2月下旬，其中有30多萬戶完成戶籍辦理，使整體自住房屋辦完戶籍登記者比率達86.54%，意即尚有約97萬戶沒有完成稅籍登記。

財政部提醒，若民眾超過3月24日仍未辦完戶籍登記者，今年5月收到的114年期起房屋稅，將改按非自住房屋稅率課徵，法定稅率區間介於1.5%至4.8%。

財政部進一步說明，如果民眾是在囤房稅2.0上路後，即113年7月1日以後才取得房屋，如果該房屋也符合自住房屋要件，應於今年3月24日前，向房屋所在地地方稅稽徵機關申報，以適用自住稅率。

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此外，財政部指出，囤房稅2.0透過調整稅率，加重多屋族的閒置房屋稅負，同時減輕出租房屋稅負，以鼓勵房屋所有人將房屋釋出至租賃市場；新制針對出租申報租賃所得達當地一般租金標準的住家用房屋，調降房屋稅稅率，法定稅率區間介於1.5%至2.4%，與非自住房屋稅稅率（法定稅率2%至4.8%）相較，稅負相對較輕。

財政部提醒，納稅義務人出租房屋且申報租賃所得達租金標準，也應於今年3月24日以前，填具申報書並檢附租賃契約或其他證明文件，向房屋所在地地方稅稽徵機關申報，並在5月向國稅稽徵機關申報綜合所得稅的房屋租賃所得。（編輯：楊凱翔）1140312

#囤房稅2.0
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#財政部
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