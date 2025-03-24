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房仲：2023年全台公益出租房增37% 台中居六都之冠

2025/3/24 14:43（3/24 17:53 更新）
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台灣房屋根據內政部不動產資訊平台資料，統計房屋稅公益出租減徵戶數，2023年全台有超過17.3萬戶房屋減徵，年增37.4%，和公益出租人上路後2018年4.3萬戶相比，成長逾2倍；其中，台中公益出租房戶數和年增率皆居全台之冠。圖為從高處遠眺台中市西區建築街景。()
台灣房屋根據內政部不動產資訊平台資料，統計房屋稅公益出租減徵戶數，2023年全台有超過17.3萬戶房屋減徵，年增37.4%，和公益出租人上路後2018年4.3萬戶相比，成長逾2倍；其中，台中公益出租房戶數和年增率皆居全台之冠。圖為從高處遠眺台中市西區建築街景。()
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（中央社記者何秀玲台北24日電）台灣房屋根據內政部不動產資訊平台資料，統計房屋稅公益出租減徵戶數，2023年全台有超過17.3萬戶房屋減徵，年增37.4%，和公益出租人上路後2018年4.3萬戶相比，成長逾2倍；其中，台中公益出租房戶數和年增率皆居全台之冠。

台灣房屋集團今天發出新聞稿，統計全國及六都公益出租房屋稅減徵戶數。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，公益房東的增加主要透過兩大手段，一是透過「租金補貼」讓房東自動轉為公益出租人；另外一個是「囤房稅」促使房東主動申報，減輕稅負。

因此2017年初住宅法修正案上路，公益出租人正式法制化並提供租稅優惠，此後政府也擴大辦理租金補貼，使公益房東數量逐年增加。

進一步觀察，2023年全台有超過17.3萬戶房屋減徵，六都就達14.6萬戶，占比逾8成。各縣市中，台中戶數近4.3萬戶，居全台之冠，年增66.3%也是六都之最；而租金高昂的台北市，年增僅7%，公益出租房屋的成長速度為六都之末。

台灣房屋集團趨勢資深經理陳定中表示，台中市公益出租房屋飆破4萬戶，一口氣超越新北市奪下全台之冠，主要是台中近年重劃區推案熱絡，新取得使用執照的住宅數，已連5年拿下六都第一，市場供給多；加上新房子的房屋評定現值較高，連帶影響房屋稅金，在節稅考量下，新屋屋主成為公益房東的意願也較高。

此外，台中的租金行情比雙北便宜，大多數的租賃套雅房，月租金都低於綜所稅的1.5萬元免稅額，因此房東成為公益出租人，所得全額免稅的機會大。

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張旭嵐指出，公益房屋年增率居六都之末的台北市，新供給量長年就比其他五都還少，能釋出到租屋市場的住宅相對有限。

另外，台北市租金水位高，申請租金補貼的家庭成員每人月均所得上限為5.8萬元，相對台北市一般家庭房型租金至少在2.8萬元至3萬元左右，幾乎占收入的一半，排富後2023年租金補貼核准戶數僅5萬多戶，排名六都倒數第二，僅高於台南。（編輯：張良知）1140324

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台灣房屋根據內政部不動產資訊平台資料，統計房屋稅公益出租減徵戶數，2023年全台有超過17.3萬戶房屋減徵，年增37.4%，和公益出租人上路後2018年4.3萬戶相比，成長逾2倍；其中，台中公益出租房戶數和年增率皆居全台之冠。圖為台中市西區建築街景。（中央社檔案照片）
台灣房屋根據內政部不動產資訊平台資料，統計房屋稅公益出租減徵戶數，2023年全台有超過17.3萬戶房屋減徵，年增37.4%，和公益出租人上路後2018年4.3萬戶相比，成長逾2倍；其中，台中公益出租房戶數和年增率皆居全台之冠。圖為台中市西區建築街景。（中央社檔案照片）
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