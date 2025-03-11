前2月房地合一稅衰退18.5% 新竹縣市跌幅全台最深

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（中央社記者張璦台北11日電）財政部今天公布最新稅收統計，房地交易持續降溫，契稅、土增稅、房地合一稅前2月實徵淨額仍陷年減局面，其中，房地合一稅衰退18.5%；觀察各地區，新竹縣、新竹市分別年減約57%、49%，跌幅居全台前2深。

財政部今天公布2月全國賦稅收入新台幣1019億元、年增7.2%；累計前2月實徵淨額3214億元、年增0.9%。

財政部統計處副處長劉訓蓉表示，由於農曆春節落點不同，今年2月工作天數較去年同月增加，與房地交易相關的契稅、土增稅，2月實徵淨額分別為12.4億元、65.8億元，皆年成長約2成，不過，房地合一稅2月實徵淨額37.2億元、年減7.2%。

若將1月、2月實徵情況合併檢視，契稅、土增稅、房地合一稅皆為負成長，劉訓蓉分析，主要是受到央行第7波選擇性信用管制發酵，新青安優惠房貸熱度逐步退燒，以及民眾看漲房市的心態已漸趨理性等因素影響，使市場交易持續降溫。

契稅前2月實徵22.7億元、年減15.4%，劉訓蓉指出，從縣市別來看，以新北、台南、高雄市減少金額較大。土增稅前2月實徵127.3億元、年減7.4%，其中以新北市減少金額較大。

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同時，據統計，房地合一稅前2月實徵57.6億元、年減18.5%；六都中僅新北市實徵淨額年增9.9%，其餘皆呈衰退，幅度介於16%至35%，另外，新竹縣、新竹市分別年減57.1%、48.9%，跌幅居全台前2深。

針對新北市前2月契稅、土增稅減少，房地合一稅卻呈年增，劉訓蓉說明，房地合一稅徵起狀況會受到交易案買賣價差、持有時間長短影響，不是單純只反映交易量的影響。（編輯：楊蘭軒）1140311