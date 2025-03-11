加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
杜特蒂發動菲律賓掃毒戰奪數千命 崛起到被捕始末一次看
首頁 / 產經

前2月房地合一稅衰退18.5% 新竹縣市跌幅全台最深

2025/3/11 20:07（3/11 20:27 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為台北市區房屋一景。（中央社檔案照片）
圖為台北市區房屋一景。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦台北11日電）財政部今天公布最新稅收統計，房地交易持續降溫，契稅、土增稅、房地合一稅前2月實徵淨額仍陷年減局面，其中，房地合一稅衰退18.5%；觀察各地區，新竹縣、新竹市分別年減約57%、49%，跌幅居全台前2深。

財政部今天公布2月全國賦稅收入新台幣1019億元、年增7.2%；累計前2月實徵淨額3214億元、年增0.9%。

財政部統計處副處長劉訓蓉表示，由於農曆春節落點不同，今年2月工作天數較去年同月增加，與房地交易相關的契稅、土增稅，2月實徵淨額分別為12.4億元、65.8億元，皆年成長約2成，不過，房地合一稅2月實徵淨額37.2億元、年減7.2%。

若將1月、2月實徵情況合併檢視，契稅、土增稅、房地合一稅皆為負成長，劉訓蓉分析，主要是受到央行第7波選擇性信用管制發酵，新青安優惠房貸熱度逐步退燒，以及民眾看漲房市的心態已漸趨理性等因素影響，使市場交易持續降溫。

契稅前2月實徵22.7億元、年減15.4%，劉訓蓉指出，從縣市別來看，以新北、台南、高雄市減少金額較大。土增稅前2月實徵127.3億元、年減7.4%，其中以新北市減少金額較大。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

同時，據統計，房地合一稅前2月實徵57.6億元、年減18.5%；六都中僅新北市實徵淨額年增9.9%，其餘皆呈衰退，幅度介於16%至35%，另外，新竹縣、新竹市分別年減57.1%、48.9%，跌幅居全台前2深。

針對新北市前2月契稅、土增稅減少，房地合一稅卻呈年增，劉訓蓉說明，房地合一稅徵起狀況會受到交易案買賣價差、持有時間長短影響，不是單純只反映交易量的影響。（編輯：楊蘭軒）1140311

延伸閱讀
六都加新竹縣市今年329檔期總銷逾8223億 創歷年次高房仲：去年第4季房價指數 僅台南市近持平其餘皆下跌房仲家數從業人數創高 專家評估挑戰大加劇強者恆強房租抵稅新制上路 國土署：申請租補不影響房東稅務
劉訓蓉
春節效應加央行打炒房 1月房地交易3稅齊衰退財政部上修113年總稅收 超出預算數5283億元創新高
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

17
更多編輯台推薦新聞：