房仲：去年第4季房價指數 僅台南市近持平其餘皆下跌

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（中央社記者何秀玲台北5日電）永慶房產今天指出，2024年第4季六都加新竹縣市房價指數顯示，僅剩台南市大樓房價指數相對持平，季漲幅為0.5%，其餘六都指數均見下跌，其中以新竹縣市下跌3.4%最多。

永慶房產集團今天發出新聞稿。由政大不動產研究中心與永慶房產集團根據實價登錄資料，所編製的2024年第4季「政大永慶七都（六都加新竹縣市）房價指數」和「政大永慶雙北公寓房價指數」出爐，觀察2024年第1季至第4季房價指數變化，並比較2024年第4季房價指數的季漲幅。

數據顯示，2024年第4季六都加新竹縣市的大樓房價指數變化，與第3季相比，除了台南市近持平，季漲幅為0.5%之外，其餘六都大樓房價指數均下跌，跌幅介於2%至3.4%之間；新竹縣市季跌幅3.4%最多，台北市以3.1%季跌幅居次。

永慶房產集團研展中心總監郭翰分析，2024年第4季全台房市受銀行房貸緊縮與央行第7波選擇性信用管制持續影響，市場買氣明顯降溫；此市場氛圍下，部分賣方擔心愈晚出售，必須有更大幅度降價才能脫手，價格上更願意讓利成交，使「政大永慶七都大樓房價指數」幾乎都已開始反轉。

2024年第4季大樓房價指數跌幅最大為新竹縣市。郭翰指出，新竹縣市受惠科學園區效益，地段好且保值性高的大樓房價水漲船高，但仍不敵銀行房貸緊縮，與第7波選擇性信用管制的衝擊，使近年漲多房價開始反轉，大樓房價指數有所修正。

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至於雙北地區大樓和公寓房價指數，2024年第4季均下跌，其中雙北公寓指數減幅從2024年第2季至第4季逐季擴大，其中2024年第4季雙北公寓房價指數與第3季相比，減幅皆擴大至4.4%。

郭翰說明，儘管目前銀行房貸排撥狀況已有些許改善，但房貸利率仍處相對高檔，也打擊消費者購屋意願及市場買氣，今年各季變化值得持續觀察。（編輯：潘羿菁）1140305