六都加新竹縣市今年329檔期總銷逾8223億 創歷年次高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者何秀玲台北11日電）根據591新建案統計六都加新竹縣市，觀察今年上半年房市大檔「329檔期」推案，總銷金額為新台幣8223.2億元，創下歷年次高，年增5.29%，僅次於2023年8426億元；但進場個數（指329檔期內公開的新建案數量）約346件，年減8.95%。

數字科技旗下591新建案今天發出新聞稿，除了觀察今年329檔期推案總銷金額之外，細看各縣市中，包括新竹、台南、高雄新案供給均大幅衰退，反而是雙北在指標個案和高房價支撐下，總銷仍繳出逾2至3成增幅。

591新建案表示，今年329檔期可用「一言難盡」來形容，建商持續推案，總銷金額創歷年次高，但消費者願不願意買單，卻沒人說得準；尤其當前受政策未明、高房價等因素影響，部分地區來客量寥寥可數，加上近期台積電赴美投資、政府未鬆手打炒房等疑慮，都為後續市場投下變數。

觀察各縣市總銷金額，雙北地區表現不俗，台北市年增38.24%、新北市年增26.95%。

591新建案指出，台北市依靠都更、廠辦案大進補，包含在松山、南港及北投等區均有逾百億元量體公開；如南港區有備受矚目的「南港調車場案」，整體推案量直逼2000億元，年增近4成，位居六都加新竹縣市之首。

新北市近年受惠蛋黃區外溢效應帶動，加上龐大購屋需求撐腰，即便市場籠罩在空頭氛圍下，建商仍湧進市場。這次新北個案數最多的林口區，新市鎮部分個案開價已上看7、8字頭，隨著人口湧進，未來還有機會持續走高。

透過 Google News 追蹤中央社

出了雙北地區，其餘縣市表現平平。新竹此次多為小型個案，且部分建商持續觀望，不僅個案數衰退，總銷金額更是大減51.7%。

台南和高雄總銷金額則分別年減43.54%、6.06%。台南市因銷況回歸基本面，建商布局保守。至於高雄雖有建設利多加持，但先前房市過熱，加上這波打炒房使買氣驟降，當前不只建商觀望，代銷業者接案也轉趨謹慎。（編輯：林家嫻）1140311