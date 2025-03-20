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新青安非自住3波查核 財部：已追回利息補貼2700萬

2025/3/20 12:03（3/20 12:13 更新）
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圖為台北市建物景觀。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張璦台北20日電）公股銀持續追查新青安轉租、人頭戶等非自住的違規案件。財政部官員今天表示，前2波新青安查核發現1575件違規，現已追回75%案件的利息補貼、金額約新台幣2255萬元；目前進行中的第3波，已追回253件違規案件的利息補貼、金額約470萬元。

莊翠雲今天率所屬機關首長以及國營事業董事長、總經理（含各轉投資事業機構公股代表的董、監事），列席立法院財委會進行業務報告並備質詢。民眾黨立委黃珊珊、國民黨立委楊瓊瓔等關切新青安房貸違規查核進度。

莊翠雲指出，公股銀行目前持續逐一追回非自住貸款戶的利息補貼，總金額達2000多萬元，行庫接下來也會持續查核。

財政部官員補充說明，前2波新青安查核是針對2023年8月1日至2024年6月底的核貸戶，一共1575件違反自住規定，占總撥貸戶數6萬5224戶的約2.4%；目前已經追回1575件中約75%貸款戶的利息補貼，金額約2255萬元。

目前正在進行的第3波查核，除新青安，也擴大至舊青安貸戶，其中已追回的新青安違規案件達253件，金額約470萬元。

財政部轄下8大行庫2010年12月推出青年安心成家購屋優惠貸款，青安貸款並於2023年8月1日起放寬各項條件，即外界俗稱的「新青安」。

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貸款利率方面，青安貸款在2022年3月時因應央行升息，公股銀以自有資金補貼利率半碼（0.125個百分點）；新青安推出後，內政部住宅基金追加補貼，目前行庫、住宅基金合計補貼2碼。

為杜絕新青安轉租、人頭戶等濫用亂象，政府啟動跨部會清查，繼前2波查核完成後，近期財政部與公股銀啟動第3波查核，由於新、舊戶均適用利息補貼，所以第3波擴大範圍至目前尚未還款完畢的舊青安貸款戶。（編輯：翟思嘉）1140320

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