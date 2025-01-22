2024年新承作房貸寫兆元新高 央行出手降溫第4季量能萎縮

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（中央社記者潘姿羽台北22日電）2024年房市景氣開高走低，但因新青安點燃房市買氣，央行統計，去年全年五大銀行新承做房貸金額仍突破兆元大關，衝上新台幣1.16兆元，改寫歷史新高紀錄，不過央行官員表示，政府進行房市管控措施後，第4季已經可以看到量能明顯萎縮。

央行今天公布2024年12月五大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀）新承做房貸金額再次爆出千億大量，達1004.67億元，月增61.15億元，房貸利率升至2.224%，則寫下2009年1月以來的最高紀錄。

央行經研處副處長曹體仁說明，農曆年關將至，市場浮現交屋潮，新增房貸量能跟著放大，利率創高則是受到兩大因素推動，一是去年下半年以來，受到銀行法第72條之2的不動產放款水位限制，銀行授信承作量受限，在此情況下，銀行便會選擇「以價制量」，其次，央行9月升準且祭出第七波 選擇性信用管制 選擇性信用管制小百科 選擇性信用管制係指對金融機構某些業務採取限制措施，以控制資金的流向與流量，達成特定的經濟金融目標。 選擇性信用管制透過對特定的銀行放款業務項目與量的限制，以抑制投機性的資金需求，進而穩定金融。 根據現行「中央銀行法」與「銀行法」等的規定，中央銀行可採行的選擇性信用管制措施包括不動產信用管制、消費者信用管制、直接信用管制與貸放比率的限制等。 資料來源：中央銀行 看更多 關閉 ，多少促使銀行上調利率。

觀察國內房市變化，自2023年8月新青安房貸上路後，催出買氣，房市熱度急速升高，2024年更因房貸業務爆量，銀行房貸放款接近滿水位，一度釀成「房貸荒」，引發政府重視，央行也出招調控房市。

根據央行數據，2024年全年五大銀行新承做放款飆上1.16兆元的巨量，遠大於2023年的0.77兆元。

曹體仁分析，去年新承作房貸爆出大量，價量因素皆有，價的方面，根據民間機構的房價指數，年增率多上漲，量的方面，市場推估去年全國建物買賣移轉棟數上看35萬棟，創11年以來新高。

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曹體仁補充，雖然年度數據創下歷史紀錄，但從季資料來看，去年第4季買賣移轉棟數有降溫跡象，價格部分，信義房價指數及政大永慶房價指數趨勢不同，需要拉長時間關注房價變化。

媒體關注，央行去年9月以升準搭配第7波選擇性信用管制，展現希望房市降溫的態度，是否已有初步成效，曹體仁認為，若看第4季房貸狀況，已有降溫現象。（編輯：黃國倫）1140122