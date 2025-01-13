央行打炒房效應顯現 12月房地合一稅終止連16紅

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（中央社記者張璦台北13日電）央行出重手打炒房，效應逐漸顯現，財政部今天公布最新稅收統計，12月房地合一稅實徵新台幣66億元，年減6.8%，為2023年8月以來首次負成長，終止連16紅；不過，全年房地合一稅實徵975.7億元，為歷史新高。

財政部今天公布2024年12月全國賦稅收入初步統計，實徵淨額1596億元，年減5.3%；全年實徵3兆7308億元，年增7.9%。

談及房地交易相關稅收，財政部統計處副處長劉訓蓉表示，市場持續受央行第7波 選擇性信用管制 選擇性信用管制小百科 選擇性信用管制係指對金融機構某些業務採取限制措施，以控制資金的流向與流量，達成特定的經濟金融目標。 選擇性信用管制透過對特定的銀行放款業務項目與量的限制，以抑制投機性的資金需求，進而穩定金融。 根據現行「中央銀行法」與「銀行法」等的規定，中央銀行可採行的選擇性信用管制措施包括不動產信用管制、消費者信用管制、直接信用管制與貸放比率的限制等。 資料來源：中央銀行 看更多 關閉 發酵影響，銀行放款趨於保守，民眾購屋也更為觀望，整體房市買氣較為清淡；不過，在年底新屋交屋潮及房貸排隊潮陸續消化等因素下，房市出現暖陽，交易量短暫回溫 。

反映在房屋所有權移轉時需課徵的契稅，劉訓蓉指出，12月契稅實徵17.9億元，年增15.9%，在連續2個月負成長後，轉為年增。

土地交易方面，劉訓蓉表示，前3季受建商購地、企業擴廠，以及境外資金匯回專法引導的回流資金，5年不得投入不動產的禁令陸續解禁等利多帶動，交易量表現亮眼，但第4季買氣明顯下降，商用不動產跟土地交易均減少，導致12月土增稅雖實徵71億元，年增5.3%，但成長幅度與前幾個月的雙位數年增率相比，明顯收斂。

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至於房地合一稅，劉訓蓉指出，12月實徵66億元，年減6.8%，是2023年8月以來首次負成長，終結連續16個月正成長態勢；就縣市別觀察，以台中市、台南市、新竹縣及高雄市減少較多。

檢視全年房地交易相關稅收表現，劉訓蓉表示，個人、企業房地合一稅全年合計實徵975.7億元，續創新高，年增58.1%；土增稅全年實徵893億元，年增19.8%，契稅全年實徵193億元，創歷年新高，年增21.9%。（編輯：張均懋）1140113