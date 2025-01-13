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2024年證交稅等15項稅目齊創高 總稅收連4年超目標

2025/1/13 20:01（1/13 20:28 更新）
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財政部13公布2024年稅收初步統計，全國稅收新台幣3兆7308億元寫史上新高點。（中央社檔案照片）
財政部13公布2024年稅收初步統計，全國稅收新台幣3兆7308億元寫史上新高點。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張璦台北13日電）財政部今天公布2024年稅收初步統計，在綜所稅、營所稅、證交稅、營業稅等15個稅目創新高的帶動下，全國稅收新台幣3兆7308億元、寫史上新高點。

若加計預算整理期入帳的稅款，預估全年實徵金額超過預算數規模，將介於5150億至5270億元，有望挑戰新高，且是連續4年超過預算目標。

財政部今天公布2024年12月全國賦稅收入初步統計1596億元、年減5.3%，主因12月進口稅額減少，以及適用外銷零稅率營業人申請退稅增加，營業稅單月實徵淨額年減約116億元，由90億元轉為負27億元。

財政部統計處副處長劉訓蓉表示，12月實徵淨額創單月新高的稅目為娛樂稅，達2.05億元，主要稅源來自台北市、高雄市等地舉辦大型演唱會；12月創同月新高稅目，除娛樂稅，另包含關稅、證交稅、期交稅。

其中，象徵台股動能的證交稅，劉訓蓉分析，台股12月首週受惠美股創新高、年底作帳行情、法人買超等因素的激勵而上漲，但後又因輝達遭中國反壟斷調查、美國放緩降息、外資投信提前結帳等利空而下挫，全月走勢變化相當大。

劉訓蓉指出，交易量方面，12月上市上櫃股票平均每日成交值為4237億元、年增17%，帶旺證交稅實徵234億元、年增18.4%，寫連20紅。

談及全年稅收表現，劉訓蓉提到，2024年全國稅收實徵淨額3兆7308億元、年增7.9%，創歷史新高紀錄；僅貨物稅、菸酒稅、土增稅未達標預算數。

同時，關稅、營所稅（含企業房地合一稅）、綜所稅（含個人房地合一稅）、遺產稅、贈與稅、證交稅、期交稅、特銷稅、營業稅、地價稅、房屋稅、牌照稅、契稅、印花稅、娛樂稅等15個稅目，全年實徵數寫史上新高。

觀察各別稅目實徵情況，營所稅2024年實徵1兆1181億元、年增3.6%，劉訓蓉說明，主因2023年仍有免辦暫繳措施，使基期較低，但上市櫃公司2023年獲利下滑，致結算申報自繳稅款減少，抵銷部分增幅。

綜所稅方面，2024年實徵8222億元，年增8.9%，劉訓蓉指出，主因利息所得扣繳稅款、結算申報自繳稅款、房地合一課徵所得稅等3大稅源齊步增加所致。

營業稅2024年實徵6089億元、年增6.4%，劉訓蓉解釋，主因升息致金融業營業稅增加，國內需求穩定，電腦及其附屬單元、電子零組件、基本金屬及其製品等進口稅額增加；但出口回溫，適用外銷零稅率營業人申請退稅增加，抵銷部分增幅。

劉訓蓉表示，證交稅2024年實徵2880億元、年增46%，主要動能來自人工智慧（AI）商機延燒，台股全年上漲5104點、締造史上最高紀錄，漲幅達28.47%、居全球第2， 全年日均成交值4774億元、同創歷年新高。

劉訓蓉指出，在上述4大主力稅目驅動下，經初步統計，2024年全國稅收較預算目標高出4972億元、刷新歷史次高，且是連續4年高於預算數。

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劉訓蓉強調，若加計今年1月整理期間陸續入帳的稅款，依照往年經驗推估，2024年全國稅收將高於預算數5150億至5270億元之間，有機會挑戰新高紀錄；其中，中央政府部分，則預估會高出預算數達3680億元至3760億元之間，具體數字將在2月公布。

此外，媒體關切在春節因素干擾下，1月證交稅是否會轉為負成長；劉訓蓉回應，近期股市起起落落，但AI題材還是很夯，帶動半導體權值股上揚，1月截至今天的日均成交值達4466億元，相當不錯，後市仍須審慎觀察。（編輯：張若瑤）1140113

#財政部統計處
#稅收
#台股
#證交稅
（圖取自財政部網頁mof.gov.tw）
（圖取自財政部網頁mof.gov.tw）
（圖取自財政部網頁mof.gov.tw）
（圖取自財政部網頁mof.gov.tw）
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