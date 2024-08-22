114年度總預算歲入歲出逾3兆創新高 社福支出8310億最多

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（中央社記者賴于榛、葉素萍台北22日電）行政院會今天討論通過「114年度中央政府總預算案暨附屬單位預算及綜計表與中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案」，其中總預算歲入新台幣3兆1534億元、歲出3兆1325億元雙雙創新高，歲入歲出賸餘209億元。

明年度總預算是自民國109年度編列平衡預算後，第一次編列總預算賸餘，且明年依法編列1415億元還債金額，更是24年來最高。

明年度總預算若單純以政事別來看，不加計各類特別預算及基金，社會福利支出8310億元最高、教育科學文化支出6050億元次之、經濟發展支出5386億元第三，國防支出4674億元占第四。

各界關注的重要施政項目預算編列情形，「公共建設計畫」部分編列2644億元，較今年度增加798億元，若加計前瞻基礎建設計畫第5期特別預算，以及營業與非營業特種基金，整體規模將達6483億元；整體治水經費因應颱風凱米過後，為加強辦理治水工作，決定較原編列增列115億元，整體規模達551億元。

因應體育部明年成立及相關業務經費，體育經費明年度編列93億元；0歲到6歲國家一起養2.0明年度總預算編列也破千億元，達1082億元。

國防經費部分，國防部主管預算明年度編列4760億元，較113年度增加415億元，若加計新式戰機採購及海空戰力提升計畫採購特別預算904億元，合共5664億元，再加計非營業特種基金806億元，整體規模達6470億元。

「科技發展計畫」明年編列1466億預算，較今年度增加190億元，若加計前瞻基礎建設計畫第5期特別預算、國防科技經費、營業與非營業特種基金，整體規模達1965億元。

「淨零轉型十二項關鍵戰略行動計畫」明年度編列364億元，若加計前瞻基礎建設計畫第5期特別預算、營業與非營業特種基金編列778億元，合共1161億元。（編輯：翟思嘉）1130822