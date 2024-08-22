國防預算6470億元創新高 潛艦計畫審議中

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（中央社記者葉素萍、賴于榛台北22日電）行政院會今通過114年度中央政府總預算案，其中，整體國防預算新台幣6470億元，占GDP約2.45%；國防部說，明年規模達到新高，這跟國防施政、建案付款達高峰有關；至於未來是否達GDP3%，國防部說，不會跟其他國家做軍備競賽，依需求穩健成長。

另外，媒體關注潛艦量產的預算是否納入114年預算，國防部說，有計畫編列到明年預算，但計畫還在審核中。

行政院會今天討論通過「114年度中央政府總預算案暨附屬單位預算及綜計表與中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案」，其中總預算歲入新台幣3兆1534億元、歲出3兆1325億元雙雙創新高。

（行政院提供）

在國防經費部分，國防部主管114年度歲出編列4760億元，較113年度增加415億元，約增9.6%，加計新式戰機採購及海空戰力提升計畫採購特別預算904億元，共5664億元，較113年度相同基礎增加377億元，約增7.1%。如連同非營業特種基金806億元，整體規模達6470億元，較113年度相同基礎增加464億元，約增7.7%。

若從細項去看，軍事投資1458億元、作業維持1487億元、人員維持1815億元、新式戰機採購430億元，海空戰力提升計畫採購474億元。

國防部主計局局長謝其賢在行政院會會後記者會表示，國防部感謝行政院對國防預算的支持，讓各項國防工作順利推動。

他說明，作業維持費增加的100多億元，包括，主戰裝備零附件、後勤保修、彈藥籌購等項目；軍事投資增加的203億元，最主要是挹注新增案將近70億元規模，其他則是持續案的付款需求。

謝其賢說，之前的建案這幾年陸續達付款高峰期，所以軍事投資預算成長最多；隨著持續案陸續執行完畢，還是會有新增建案，國防部會依照防衛作戰需求，做整體規劃考量。

至於潛艦預算是否納入114年預算，謝其賢說，有計畫編列到明年預算，但計畫還在審核中，預計月底送至立法院。另外，明年度國防經費是否包含無人機預算，謝其賢指出，國防部重視無人機預算，也在明年度經費占有重大比例。

媒體關注國防預算未來是否可能達GDP3%，謝其賢表示，近期各界對國防預算占比有很多觀點討論，不管是要占GDP3%、5%，甚至有些人認為國防預算成長幅度太大會排擠其他施政，每個觀點國防部都敬表尊重，但國防預算有編列流程，依照作戰需求、防衛作戰所需要武器以及可獲得武器裝備，綜合考量國家財政，編列所需要預算，「我們不會跟其他國家做軍備競賽」。

他說，國防部會依照需求，朝穩健成長的方式，最近幾年國防預算已達到穩定成長；至於是否達GDP3%，謝其賢說，這是期望達成的目標，就看後面是否獲得關鍵、重要的武器裝備，隨著裝備獲得，國防預算規模也會往上成長。

外媒關注國防預算明年創新高，主要考量為何；謝其賢說明，明年規模達到新高，這跟各項國防施政有關，此外，明年付款也達到高峰，預算編列是隨著付款需求以及防衛作戰的需要編列。（編輯：翟思嘉）1130822